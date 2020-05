Bienvenidos una vez más a su sección favorita “La peor vestida de la semana” en esta ocasión tenemos a una de las conductoras más entrañables y guapas de la televisión. Se trata de Linet Puente, periodista de espectáculos que es parte del equipo de Hechos AM y que comparte lugar con Paty Chapoy y Pedrito Sola en el programa de Ventaneando.

En redes sociales siempre la vemos muy activa luciendo increíble con sus looks, sin embargo, hemos notado que comete muchos errores que, si bien no resultan ser tan catastróficos, solo logran que la conductora no luzca tan increíble como lo es en realidad. Y es que justo en esta semana subió un look que hizo que dijéramos: ¡Ya basta, Linet! Y tuvimos que intervenir.

El día jueves, la conductora lució un atuendo que, si bien lucía increíble, tenía un error de estilo bastante común en mujeres petite. Se trata de la proporción de las prendas, ya que al usar un blazer oversized en color azul, solo logró que Linet se viera aún más bajita.

A pesar de que el look consistiía en un top lencero muy en tendencia y una minifalda de cuero, Linet llevó un blazer que resultó ser más largo que su propia falda, logrando una desproporción inadecuada y haciéndola ver más pequeña. Si solo se hubiera dejado el conjunto sin el blazer su look sería todo un ganador, pero la vida no es tan perfecta y estos errores pasan.

Si eres bajita debes considerar las proporciones y largos de tus prendas, usar abrigos, trenchcoats muy largos solo acortarán aún más tu silueta y no lucirás alta y perfecta. En vez de eso, prefiere ropa cuyo estampado sea en líneas verticales así como elementos que no te hagan ver “muy pesada”, como un blazer con la altura correcta en tonos neutros o peinados altos para dar una ilusión de altura más certera.

Esperemos que Linet lea nuestras recomendaciones y logre verse aún mejor de lo que ya se ve.