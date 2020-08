Si existe un personaje que jamás queremos ver en esta lista es, justamente, nuestra querida conductora Galilea Montijo. Y es que su carisma y personalidad nos encanta, así como su estilo único a la hora de vestir.

Generalmente, a Galilea todo le queda bien: desde el look más casual y “hiphopero” –al que es fan– hasta el más femenino y glamoroso. Y lo mejor es que todo le queda bien. Sin embargo, esta semana tuvo una mala asesoría y nos sorprendió con un outfit que dejó mucho qué desear. Y por eso hoy es nuestra peor vestida de la semana.



Foto: @galileamontijo

El día de ayer, Gali apareció en el programa Hoy, transmitido por Televisa, con un look que mezclaba estilos y estampados. Luego, lo pudimos apreciar mejor en su cuenta de Instagram donde comparte su día a día y descubrimos qué era lo que estaba mal con este outfit. Acá te lo decimos.

Empecemos por lo evidente: el vestido. Si bien es cierto que el corte asimétrico que es más corto adelante y más largo atrás ha estado en varias oportunidades en tendencia, no es un corte muy favorecedor para nadie y, sobre todo, si la parte de atrás no llega hasta el final del calzado, porque la idea es que sea una combinación de un vestido de gala con uno más corto de coctel. Así fue concebido este estilo originalmente y esta versión no es ni una cosa ni otra.

Por otro lado, ese dicho clásico que ha salvado a muchas y que reza “menos es más” nunca pasa de moda. Por lo que hay que cuidar a la hora de elegir un diseño, y sobre todo si es para el día, que no esté lleno de conceptos diferentes como lo hace este vestido: flores, falda asimétrica, mangas abullonadas, escote con tela transparente de lunares y cuello perkins en tela negra. ¿Algo más?



El diseño lo acompañó con un par de stilettos con plataforma de punta abierta y cordones, elaborados con antelina, de la firma Charlotte Olympia. No sé qué piensan ustedes, pero tal vez no era el tipo de calzado que mejor se adaptaba al estilo del vestido.

Probablemente, si se le hubiese quitado esa tela tipo encaje con el cuello negro, no hubiera estado tan terrible. Pero así como está, consideramos que no fue su mejor look. Algo que nos sorprende mucho, porque esta misma semana Galilea usó un vestido lencero de animal print en color verde de la misma firma de este lamentable diseño, Latin Gal Boutique, que nos hizo delirar de lo lindo que le quedaba.



Foto: @galileamontijo

Por eso, como siempre lo decimos, esto simplemente fue un mal momento de la simpática y talentosa conductora. Nada de qué preocuparse.

