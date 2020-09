Bienvenidos a la sección más temida de las famosas y amadas de nuestros lectores… La peor vestida de la semana. Y en esta ocasión la protagonista es una rapera estadounidense con gran éxito mundial.

Se trata de Cardi B, tan talentosa como controversial, así es ella y el mundo la ama por eso. Lo cierto es que la cantante es una gran fanántica de la moda y le encanta proponer tendencias, y aunque a veces lo logra con astucia, en esta ocasión no sucedió de la misma manera, por ello, esta semana está de regreso en nuestra sección.

La intérprete de WAP, decidió darle al mundo una propuesta elaborada con uno de los accesorios que nunca pasará de moda y que hoy en día está más fuerte que nunca, hablamos de las perlas. Estos hermosos objetos que pueden ser naturales (y de marcas muy exclusivas) o sintéticas (al alcance de todos los bolsillos), son ideales para crear looks cargados de elegancia. Pero… este no fue el caso.

via GIPHY

Leer también: La peor vestida de la semana es Cardi B con su look con paliacates

Cardi B decidió marcar sus curvas de impacto con un vestido elaborado con perlas, el cual no dejaba mucho a la imaginación, ya que donde no había perlas, había hilo, éste, por supuesto, no ayuda demasiado a cubrir nada y reveló que tampoco llevaba ropa interior. ¿Pooor?



Después pasemos al pelo, la cantante optó por continuar con el dramatismo e incluir un tocado de perlas a lo largo de su melana XL, así como incrustaciones de las mismas en sus brazos, zapatos, y por donde fuera. ¿Puedes adivinar de qué eran sus aretes? Exaaacto, de perlas. Además, como si lo anterior no fuera suficiente, el nail art estuvo inspirado en el mismo elemento y color. Aungue, algo que debemos reconocer es que Cardi B es fiel a su estilo en todo momento y no le teme al qué dirán.

Leer también: Guía para usar perlas

Dile sí a las perlas

Pero volvamos al concepto básico: Menos es más. Si tú amas la perlas tanto como Cardi B, nuestra propuesta es que las incluyas en el clásico collar, que busques una blusa, suéter o blazer con algunas incrustaciones de este elemento, o bien, en acecesorios para el pelo. Así tendrás un toque discreto pero muy trendy en tus outfits.

via GIPHY