En esta cuarentena hemos aprendido que la comodidad es clave para mantenernos cuerdas, cuando las prendas clave eran unas zapatillas o unos jeans ajustados, seguro sufríamos después de algunas cuantas horas debido a la incomodidad. Pero hoy, hemos cambiado de percepción y las prendas cómodas son nuestro día a día: chándales, zapatos bajos y sudaderas se han vuelto nuestros looks principales y nos encanta porque nos muestra una visión de la moda más relajada y donde podemos sentirnos bien y por lo tanto, vernos bien.

Y parte de la nueva manera de ver la moda es también ver a nuestras famosas favoritas lucir de lo más natural del mundo, logrando algo espectacular y diciéndonos que ser natural está bien y eso nos llevará a consumir mejores prendas y mejores tendencias. Por ello, cuando vimos Kylie Jenner en pijama nos encantó. Pues fue a través de redes sociales que vimos a la socialité disfrutar un tiempo de calidad con su hija Stormi. Ahí está usando una bata de satén de Versace y unas pantuflas de Louis Vuitton.

Las pantunflas de Kylie Jenner

Sin embargo, lo que más nos llamó la atención no fueron los increíbles abrazos de madre ni su increíble mansión, sino el calzado que la empresaria lleva en esa foto, pues están valuados en 1500 dólares, lo que equivale a cerca los 35 mil pesos mexicanos. Estas pantuflas de piel de Mink (uy, Kylie usando piel animal,¿eh?) son tan lujosas que la empresa en su página web expone lo siguiente: La mula plana LV Suite está confeccionada con lujosas pieles de visón impresas con el icónico patrón Monogram de Louis Vuitton. Esta zapatilla de casa sin cordones también está completamente forrada con visón para una sensación maravillosamente suave y liviana. Este modelo en color beige viene en una bolsa de terciopelo”.

No cabe duda que para la comodidad no hay nada que el lujo y esta foto lo comprueba. Mientras, nosotras disfrutamos de nuestra casa con nuestros Crocs con unos calcetines calientitos para que no sintamos fríos.

