Kristal Silva es una de las conductoras más queridas por los televidentes, ya que ha logrado ganarse el amor de todo el público con su personalidad e inigualable carisma, además de convertirse en una inspiración total para las fashionistas de corazón a la hora de armar atuendos de impacto.

No es un secreto que la presentadora de "Venga la Alegría" tiene uno de los mejores estilos de la TV, por lo que constantemente impone tendencia con todos y cada uno de sus looks que comparte en Instagram.

Y esta vez no fue la excepción, al confirmarnos que la tendencia Barbiecore va a arrasar esta temporada, un trend que Margot Robbie trajo de vuelta al juego cuando se dieron a conocer las primeras imágenes de la nueva película Barbie Live Action.



Foto: Instagram @kristalsilva_

Kristal Silva no se quedó atrás y decidió unirse a este trend que también ha conquistado los armarios de celebridades como Dua Lipa, Megan Fox y Hailey Bieber, en un post reciente la conductora reveló que el color rosa no era de sus favoritos pero que ahora ya no puede dejar de usarlo y estamos seguros de que tú tampoco podrás hacerlo.

Leer también: Verano 2022: Los bañadores para hombres más cool que encontrarás



Kristal Silva se une a la tendencia Barbiecore con un look que enamora

La exreina de belleza nos dejó sin palabras al compartir con sus 1.7 millones de seguidores unas fotografías protagonizadas por un total look rosa, uno de los colores más populares del street style del 2022.

Se trata de un jumpsuit de mangas abullonadas y aberturas a los costados, mismas que crearon un efecto visual ideal para lucir una cintura de avispa, una prenda firmada por la diseñadora Patricia Álvarez.



Foto: Instagram @kristalsilva_

Por otra parte, la modelo combinó su look con unas sandalias de tacón color blanco, con las que presumió una pedicura del mismo color que su atuendo y, para finalizar, Kristal Silva optó por llevar una melena lisa y un maquillaje protagonizado por un lipstick rosa, además de accesorios sutiles como unos pendientes y un anillo.



Foto: Instagram @kristalsilva_

El total look es una de las características más comunes de esta tendencia, el outfit puede mantener el mismo rosa, como lo hizo Kristal, o mezclar este tono en variantes claras y oscuras.

Leer también: Exfoliantes caseros para lucir unos labios libres de resequedad en verano

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters