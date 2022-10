Kim Kardashian luce vestido de encaje y deja ver su ropa interior

Kim Kardashian llegó a sus 42 primaveras y, por supuesto, no faltó el festejo a la medida. Tal como lo esperábamos de una socialité de su talla, la empresaria ofreció una cena de gala y capturó las miradas con su vestido de encaje que dejó ver su ropa interior.

En el momento, la dueña de Skims mantuvo en privado varios de los detalles de la celebración. No obstante, en días recientes nos reveló algunos de los icónicos momentos que vivieron ella y sus invitados durante la cena, uno de ellos fue su look.

Tal como sucedió en la Met Gala 2022, donde se enfundó en uno de los vestidos de Marilyn Monroe, la influencer volvió a apostar por lo vintage, un estilo con el que nos confirmó que lo clásico nunca pasa de moda.



Foto: Instagram @kimkardashian

El improvisado festejo de cumpleaños de Kim Kardashian

Con su cena de cumpleaños Kim Kardashian lo dejó muy claro: lo retro es tu mejor opción para destacar a donde vayas. Y en De Última te lo comprobamos con su glamuroso outfit de encaje.

La empresaria publicó una serie de fotografías en las cuales pudimos apreciar a algunas de las influencers, celebridades y colegas del medio que asistieron a la cena, entre ellas, Tracy Romulus, Sarah Howard, Stephanie Suganami, Olivia Pierson, Natalie Halcro, Malika y Khadijah Haqq.

Por supuesto, también estuvieron presentes sus hermanas Kendall y Kylie Jenner, Khloe Kardashian, Kourtney Kardashian y su esposo Travis Barker, así como la “momager”, Kris Jenner.

Con temática romántica y off white, la cena se llevó a cabo en un restaurante de Calabasas, California.



Foto: Instagram @kimkardashian

En un principio se tenía contemplado que la celebración ocurriera en Las Vegas. Sin embargo, el jet privado de la estrella del reality “Keeping Up with the Kardashians” no pudo aterrizar a causa de las condiciones climáticas de la ciudad.

Aun con todo y el cambio de planes, Kim Kardashian impactó a sus 332 millones de seguidores de Instagram con el vestido de transparencias que lució en la celebración.



Foto: Instagram @kimkardashian

El vestido Dolce & Gabbana de Kim Kardashian

¡Una noche de glamour! La empresaria dejó al descubierto su silueta con un lencero de encaje en escote recto y sin tirantes. Sin duda, resultó una propuesta sumamente sexy y tentadora.



Foto: Instagram @kimkardashian

El vestido de encaje tenía los hombros descubiertos y lo llevó a juego con un set de brasier y panties de tiro alto en color negro. Además, combinó su look de cumpleaños con unas zapatillas blancas de tiras y un mini bolso de brillantes.

Pero eso no fue todo, ya que el vestido de Kim Kardashian resultó una auténtica joya retro. Y es que la prenda que vistió en su cumpleaños formó parte de la colección primavera - verano 1999 de Dolce & Gabbana.

Recordemos que Kim Kardashian mantiene una relación amistosa con Domenico Dolce y Stefano Gabbana, fundadores de la casa de moda de lujo, razón por la que se ha hecho de diseños exclusivos y cotizados en su armario.



Foto: Instagram @kimkardashian

Si no tienes un vestido de encaje en tu guardarropa, te sugerimos hacerte algunas prendas de este estilo, como tops, faldas y blusas. Y es que ya lo hemos visto en ocasiones anteriores: prenda que Kim Kardashian usa se vuelve garantía de una próxima tenencia.

