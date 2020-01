No hay nada que nos llene de más orgullo que ver a una de nuestras celebridades lucir un atuendo increíble y más que se trate de un diseño mexicano. Es por eso que cuando Kate del Castillo eligió a uno de los grandes diseñadores de moda contemporáneos de nuestro país en la premier de una película en Los Ángeles, nos morimos, literal, de amor.

Para la alfombra roja del evento, la famosa actriz de la serie La Reina del Sur, eligió un vestido verde con escote infinito y hombreras ochenteras firmado por nada más y nada menos que por Alfredo Martínez. Este atuendo no solo derrochó sensualidad, sino que favoreció la silueta de la actriz, pues el cinturón de terciopelo marcó su cintura y las transparencias hicieron que su figura luciera impecable.



Fue a través de Instagram que tanto la mexicana como el diseñador compartieron este gran momento. Por un lado, Martínez escribió: “INCREÍBLE, Kate del Castillo en la premier de Bad Boys con nuestro icónico vestido verde metalizado”, mientras que Castillo escribió: “About last night at the premiere of Bad Boys with my gaaals” (Ayer en la noche en la premier de Bad Boys con mis amigas”.



El styling estuvo a cargo Juan de Dios Ramírez y Alberto Escamilla, que resultó en un look que dejaba a Kate luciendo de lo mejor. Asimismo, la actriz complementó su vestido con joyas de Iconique y zapatos Gucci. Para el peinado, la estilista y maquillista Vanessa Sanchez optó por una melena lisa, que dejó ver un toque muy moderno y minimalista. En cuanto el maquillaje, Kate se inclinó por un smokey eye delicado con labios rosas, que destacaron aún más el increíble vestido con escote infinito y transparencias.



Fotos: Getty Images

