Jasive Fernández, un ejemplo de éxito en la moda mexicana

“La moda siempre fue mi hobby”, nos dice Jasive Fernández en los hermosos espacios de su showroom ubicado en Lomas de Chapultepec, al contarnos que creció en una familia de mujeres dedicadas al diseño de alta costura, pero que ella decidió estudiar administración de empresas. Con el tiempo, juntó ambas pasiones y hace tres años fundó su marca homónima, que hoy cuenta con proyección internacional gracias a su visión de negocio, y a sus creaciones clásicas, elegantes y femeninas.

Fue reconocida como diseñadora del año en 2022 por Fashion Group International México y este año lanzó la plataforma MM México Moda, que tiene como objetivo visibilizar el talento mexicano en pasarelas internacionales, mediante la formación de colectivos. Nueva York Fashion Week, celebrada en febrero, fue la primera experiencia que tuvo bajo este formato. Presentó su colección de ropa Liberación junto a las marcas nacionales Cuadra, Illi y Elisheva & Constance, representadas por mujeres.

En su camino como diseñadora de moda considera que: “La sinergia que he hecho con otras mujeres ha sido fundamental. Son pilares que me han acompañado y me han motivado a seguir, porque, a pesar de tener 15 años en la moda y experiencia en otras industrias, no dejo de tener miedo, preocupación, incluso duda de si lo que estoy proponiendo va a gustar”.



Foto: Karla Gómez



Una diseñadora con visión empresarial

La experiencia de la diseñadora originaria de Guadalajara en la industria de la moda cuenta con 15 años. Primero creó la marca Carlota como un pasatiempo, donde diseñaba vestidos de algodón con lycra y, posteriormente, trajo la marca española Niza a México en 2010, donde desempeñó diferentes roles, entre ellos el de diseñadora y el de directora internacional. Hoy se mantiene como socia de la firma.

Este mes celebra los tres años de su marca Jasive: “Me llena de satisfacción darme cuenta de que la aceptación de mi propuesta ha sido muy interesante y que incluso ha motivado a otras mujeres para que también inicien algunos proyectos sin importar la edad”, expresa.

Su firma sigue procesos sustentables. La diseñadora promueve una campaña que se llama: "Invierte en moda, no gastes en moda", sus prendas son atemporales y en su confección emplea materiales de calidad y larga vida para evitar el consumo excesivo. "Uso en su mayoría tejidos naturales, pero también duraderos, me gusta la seda, los encajes, el jacquard y los crepes. Son telas que vas a cuidar y esto va a hacer que las prendas duren mucho tiempo".

¿Qué te impulsó a crear tu propia marca como diseñadora?

En principio, la decisión no era hacer una marca, sino una colección. A inicios de la pandemia, logré poner en venta en línea todo lo que teníamos de Niza en tiendas departamentales, pero se nos empezó a acabar el producto. Pensé que podíamos producir una colección ready to wear en México y esa colección se llamó Jasive, eran vestidos camiseros.

Empiezo a contar mi historia con esta colección y percibo que hay interés por el proyecto. De ahí surge una versión más editorial, porque empezaron a invitarnos a pasarelas. Después, seguí con mi diseño a medida, que es algo que vi toda la vida en mi familia. Así, decidimos convertir mi colección en una marca, bajo el paraguas de Niza, pero independiente y hecha en México.



Foto: Karla Gómez

Al iniciar tu marca, trabajaste en un taller en León con un grupo de mujeres solteras para apoyar el empleo, ¿por qué?

En ese momento, la mayoría de nuestras costureras eran madres solteras. Yo trabajo mucho con mujeres y para mí era importante incorporarlas y darles oportunidades de trabajo porque creo en la dignificación del trabajo, sobre todo de las mujeres. Les damos muchas condiciones especiales de trabajo porque, además, son muy comprometidas, responsables, entienden muy bien el objetivo y lo trabajan.

Un porcentaje del taller sigue siendo de mujeres y se han incorporado hombres, porque tampoco creo que no necesitemos de ellos. Pero le doy prioridad al trabajo femenino.

Aún hay creencias que limitan el desempeño de las mujeres en los negocios. ¿Te has enfrentado a alguna situación de este tipo?

No me he enfrentado a que se cierre alguna oportunidad por el hecho de ser mujer, sin embargo, sí creo que he tenido que demostrar más que los hombres que están en igualdad de circunstancias que yo. Han desconfiado, pero no me he detenido a pesar de la desconfianza y he demostrado las grandes capacidades que tengo.



Foto: Karla Gómez

¿Cuáles son los tres consejos importantes de Jasive Fernández para mujeres que desean emprender con su propia marca de moda?

Primero, no te compares con los demás, preocúpate por ser diferente. Porque la mayoría está viendo qué hacen los otros para poder copiarlo o, a veces, terminan dejando de ser quienes son por parecerse al que tiene éxito.

Tienes que investigar cómo funciona un modelo de negocio y estructurarlo gráficamente. Entiende quién eres, a quién vas dirigido, con quién te vas a aliar, cómo vas a obtener ingresos y qué te hace diferente. Es muy importante la creación de un modelo de negocio.

Todo lo que hagas hazlo profesionalmente desde el inicio. Si creas una marca, regístrala; formalízate en temas de negocio y entiende cómo funciona el mundo financiero.



Jasive Fernánadez: Promotora de la moda mexicana

“México sí tiene diseño, tiene calidad, tiene innovación y tiene mucha propuesta”, afirma Jasive, quien desde este año es parte de la nueva mesa directiva de Fashion Group International México como Secretaria y quien se ha trazado como propósito impulsar la moda nacional traspasando fronteras.

¿Cuál deseas que sea tu principal aporte desde Fashion Group?

Quiero aportar mi experiencia en términos de negocio, tratar de transmitirles a otros diseñadores que la formalidad y la profesionalización son la base de cualquier emprendimiento. Además, aportar sinergias, porque en alianza los negocios funcionan de una manera distinta, son mucho más sostenibles y tienen alcances que de manera individual no se tienen.

A través de MM México Moda persigues impulsar el diseño nacional fuera de México. ¿Por qué esto es importante para ti?

Hoy trabajo mucho en decirles a los diseñadores: “salgan de México”, por eso mis proyectos van orientados a pasarelas internacionales. Esto te da una visión diferente como diseñador sobre cómo funcionan en otros países, y también es importante para que nos vean distinto y entiendan que la moda mexicana tiene diseño, innovación y propuesta, y es capaz de vestir no solamente a las mujeres y los hombres mexicanos, sino de cualquier lugar del mundo.



Foto: Karla Gómez

La primera colección que presentaste con MM México Moda estuvo inspirada en la historia de una mujer, ¿nos cuentas más sobre ella?

La colección se llama Liberación, en mi caso: la liberación de mis miedos. Decidí dejar atrás muchas cosas que me limitaban emocionalmente. Además, conocí la historia de una mujer que se llama Claudia Montesinos, quien viene de un matrimonio violentado y decidió dejar atrás esa violencia para desarrollarse como mujer y alcanzó unos objetivos inimaginables, cuando me lo contó me tocó mucho las emociones.

Su historia se combinó perfectamente con lo que yo quería comunicar. Me gusta inspirarme en mujeres y me gusta tomarlas como pilares y estandartes para mostrarles a otras lo que son capaces de hacer. También nos inspiramos en las alas de la marca Illi; las bolsas que llevamos a Nueva York representan las alas y los ángeles. Todo se juntó, mi propia historia, la historia de Claudia y las alas de Illi.



Foto: Jasive

¿Cómo fue la experiencia de la alianza de MM México Moda en Nueva York?

Puedo decir que es la pasarela más hermosa que he tenido en mi vida porque el complemento de sus productos, de sus propuestas, hicieron que fuera todavía más hermosa. Entonces entendí que si lo compartes, si lo haces en conjunto, va a ser mucho más fuerte el resultado. Además, éramos cuatro mujeres llevando este proyecto juntas a Nueva York. Mi foto favorita es cuando, al final de la pasarela, estamos las cuatro representando a México y mostrando la fuerza que tenemos en conjunto, sigo disfrutando ese momento.

Hoy estoy muy contenta con los resultados de mi marca pero estoy más entusiasmada con el proyecto de la plataforma. Seguir trabajando por mi firma es muy interesante, pero tener un propósito diferente, que es trabajar por la industria de la moda mexicana, te puedo decir que me tiene mucho más emocionada.



¿En qué lugar se encuentra la mujer mexicana en la moda?

Está en un gran momento, no nada más en la moda, sino también a nivel empresarial, personal y de oportunidades, nada más tenemos que atrevernos a tomarlas, además, nosotras también estamos generando nuevas oportunidades. Las mujeres están fortaleciendo su propio proyecto personal, porque entienden que tienen derecho a tener vida personal, pero también profesional. También veo muchas mujeres con visión empresarial y eso me gusta.

