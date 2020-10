La actriz mexicana Irene Azuela cumple 41 años y los presume subiendo una foto a Instagram en donde posa un hermoso bikini mostrándose libre, alegre y con mucha vitalidad.

La ganadora del premio Ariel, al igual que en otras ocasiones, ha dejado ver que se siente feliz con su edad y con los aprendizajes que el tiempo le ha dejado.

El año pasado deslumbró con su papel de Ana María Carranza Dávila en Monarca, la serie de Netflix producida por Salma Hayek, quien eligió a Irene Azuela para el rol, por ser una actriz que lo tiene todo: “es frágil, es fuerte, es sensual… es una gran estrella”, dijo en una entrevista la actriz nominada al Oscar.

En este papel, Irene Azuela interpreta a una mujer que compite en un mundo empresarial dominado por hombres, lo que le hace noyar el triple esfuerzo que hacen las mujeres para que su trabajo sea reconocido tanto como el de los varones.

Además de ser actriz de cine, teatro y televisión, Irene Azuela ha incursionado en la producción de obras como Salomé y Déjame entrar; participó también en el doblaje de la película Minions y fue ganadora del Premio Ariel a Mejor Actriz en 2008 por la película Quemar las Naves.

Irene Azuela en la cuarentena

Al igual que muchos artistas, cantantes y actores, durante la pandemia Irene Azuela ha estado cerca de sus seguidores en Instagram compartiendo un poco de su vida con su esposo Quique Rangel, bajista de café Tacvba, y su hija Juliana.

En la red social, Azuela suele también brindar consejos a los cibernautas, y dar recomendaciones de libros.

(instagram.com/ireneazuela/)

Así, la actriz comparte manualidades realizadas con su hija y sus sobrinos, donde ha lucido su creatividad con el cartón, la pintura, el pegamento y los colores para mantener entretenidos a los más pequeños del hogar. Todos estos proyectos son compartidos con sus seguidores.

El bikini de Irene Azuela

Un día antes de su cumpleaños de este 27 de octubre, Irene Azuela compartió dos fotografías en las que se muestra feliz, con una gran sonrisa, en un hermoso bikini negro que deja ver que los 41 años le van perfecto.



La prenda es una pieza sencilla y completa, se encuentra descubierta de los costados del cuerpo, lo que permite ver la esbelta silueta y la cintura de Irene Azuela. De color negro y sin ningún estampado o adorno extra, el bikini es el compañero perfecto a la sonrisa que porta la ganadora del premio Ariel.

“Es mi fiesta y lloro y bailo y poso en un casi bikini si quiero” (It’s my party and I cry and dance and pose in an almost bikini if I want to) son las palabras que acompañan la publicación de la actriz junto con los hashtags “porque ya van a ser 41” y “might delete later”.

El pelo suelto en la imagen hace que el aspecto de Azuela luzca relajado y natural, mientras que un collar es el accesorio con el que acompaña el look que le valió comentarios en los que sus seguidores le dejan ver que admiran su belleza y la felicitan por sus 41 años.