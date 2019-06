High On Fashion: Lo que él debe empacar si va al desierto

Me encanta cuando les gustan mis columnas y me piden segunda parte. Por eso les escribo una continuación del texto que les dejé hace unas semanas sobre empacar para climas muy desérticos o sumamente cálidos, pero hoy lo enfoco hacia hombres. He aquí mis recomendaciones.

1. Protección solar. Ya sé que se van a reír en mi cara, diciéndome que ustedes son básicos y lo único que necesitan es jabón para bañarse. Pero les quiero recalcar la importancia que tiene el uso de protección solar a diario y, obviamente, mucho más cuando se trata de exposiciones prolongadas al sol en estos climas desérticos. No les daré una rutina extensa. Al contrario, con dos productos la arman: un bloqueador para el rostro 50+ y una crema con protección solar para el cuerpo. ¡Listo! Con eso me doy por bien servida.



2. Accesorios. No piensen en las limitaciones, piensen en las posibilidades. La mejor opción para el sol y verse cool son los sombreros: uno que sea de estilo vaquero si son más arriesgados. Si no, pueden llevar uno estilo fedora o un Panamá hat que son ideales y se ven fantásticos. Ahora bien, para completar el look les sugiero agregar algún extra, como amarrarse un pañuelo o paliacate en el cuello que, además, les ayuda a retener el sudor del cuello y evitar que se vaya a la camisa y se manche (eso no se ve muy estético). Lleven varios y pueden jugar a contrastar paletas de color y hacer combinaciones divertidas. Les prometo que sí hace una diferencia en el atuendo.



3. Texturas y textiles. A la hora de vestir para climas extremos lo mejor es encontrar la mezcla perfecta de textiles y texturas. Para el calor seco, lo mejor es el lino y el algodón. Claro, no les puedo prometer que no van a sudar nada (eso es imposible y hasta poco saludable), pero sí les garantizo que estarán más frescos. La buena noticia es que el lino está muy de moda y encontrarán una vasta y amplia variedad en tiendas de fast fashion. Pero también muchos diseñadores mexicanos y latinoamericanos se están concentrando en generar colecciones de lino que, si bien tienden a ser un poco más elevadas en costo, su mano de obra y materiales son excelentes. Dense una vuelta por la próxima edición de La Lonja Mercantil y/o Caravana y se van a dar vuelo con la oferta. Mi sugerencia es hacerse de dos o tres sets y, de ahí, tener muchas posibilidades para combinar. ¡Se ven guapísimos los hombres en total look de lino, ya verán!

Empaquen sabiamente y disfruten la vacación. Nos leemos el próximo sábado y espero ver sus looks en Instagram muy instalados en el mood desértico.



Con cariño,



Gina