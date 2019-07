High On Fashion: Lo mejor de la Alta Costura

Uno de los atributos más lindos que tiene la moda es que nos permite soñar e imaginar. Por eso, las colecciones de Alta Costura son ideales para hacernos volar. Esta temporada, si bien no ha sido de las más “emocionantes”, sí hubo de todo y tenemos tela de dónde cortar. Así que hablaré de lo mejor de Haute Couture otoño-invierno 2019/20.

De las noticias más relevantes es que, tras la muerte de Karl Lagerfeld, dos importantes casas de moda presentaron sus primeras colecciones de Alta Costura sin el “sello” del tío Karl. Después de 54 años a cargo de la dirección creativa de Fendi, Silvia Veturini presentó en solitario una colección que rinde homenaje al “káiser” de la moda, quien revolucionaría la empresa que fundaron sus abuelos en 1925. Eligió el mismísimo Coliseo Romano para dicha presentación, que se basó en la trayectoria del diseñador. El show fue una explosión visual y parecía extraído de una película. Nada más por puro gusto al ojo, vale la pena verlo completo en YouTube.



Por su parte, Chanel presentó su colección sin el sello de Lagerfeld. Virginie Viard, quien fuera su mano derecha desde sus inicios en Chloé y lo siguiera por 30 años en la Maison, nos deleitó con su primera entrega que fue muy melancólica, al grado de que la nueva directora creativa no quiso salir a la pasarela al final del show, y prefirió quedarse en backstage entre lágrimas y abrazos de los que hicieron posible la colección. Un súper highlight de esta presentación fue que la top model mexicana Cristina Piccone caminó por segunda vez para la marca. ¡Felicidades guapa, nos sacaste una lagrimita de emoción!



Uno de los desfiles que más espero es el de Iris Van Herpen. Siempre logra superarse a sí misma y presentar algo nunca antes visto. Hypnosis fue el nombre que dio a su colección y a todos nos dejó con cara de “¡¿Qué?!”. Claro, en el mejor de los sentidos. Iris realizó una colaboración con el escultor Anthony Howe, cuyas piezas se mueven con el aire.



Los diseños de Herpen destacan por ser complicados de hacer y difíciles de explicar. Dejamos de lado la “simpleza de la costura” para dar pie a la combinación de varias disciplinas y tecnología. Se conjugan la programación, la física, la alquimia, el arte, la naturaleza, los textiles y un sinfín de artistas para crear una pieza de vestir. Imaginen vestidos elaborados con acero, aluminio, textiles, plumas, cortes con láser y ancestrales técnicas de pintura japonesa. Y a eso agreguen esculturas en movimiento que vibran al compás de la naturaleza ¡Es bellísimo! Es un poema.

Me parece que, en general, estas colecciones tuvieron una fuerte influencia oriental, así que no dudaría que el resto de las propuestas de ready to wear que se presentarán en septiembre y octubre de este año vayan en esa onda. Ya veremos.

Con cariño,

Gina