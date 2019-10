Harry Styles guarda su ropa en un congelador gigante

Sabemos que hay prendas en el guardarropa de nuestras celebridades favoritas que además del costo bastante elevado que puedan tener, llevan en ellas algunos de los mejores momentos vividos.

Es por ello que cuando escuchamos que Harry Styles guarda sus prendas más especiales en un lugar secreto, no nos extrañamos. Lo interesante de este asunto vendría poco después.



Específicamente en una entrevista a Harris Reed, el diseñador de vestuario de todas las giras en solitario de Styles, para la revista española GQ donde Reed platica que todo el vestuario de Harry se encuentra en un “refrigerador gigante”.

Así como lo leíste, nuestro ícono de estilo masculino y gran embajador de la ropa sin género , Styles, guarda sus prendas más especiales en una bóveda congelada.



"No puedo decir dónde se encuentra, pero sí, todo va a un archivo. Es básicamente como un refrigerador gigante –una bóveda congelada– en algún lugar de Londres que no voy a revelar. Pero todas las prendas están vigiladas las 24 horas del día, las cuales se pueden ver a través de un iPad; está hecho únicamente para sus trajes y todos ellos han sido congelados criogénicamente para preservarlos en el tiempo. Eso es también muy surrealista para mí. Después de su primera gira en solitario, en la que produje 14-15 looks –aunque vistió seis o siete–, le pregunté dónde estaban los demás. Me dijo: "No te preocupes, todos están bajo vigilancia''. Yo pensé: "Oh, eso es chic'", comentó en entrevista Harris.



Con esto, Harry nos comprueba su gran pasión por la moda y lo especial que son para él cada uno de los vestuarios que utiliza.

¿Qué te parece?