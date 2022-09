Hailey Bieber lo hizo de nuevo, después de encantar a todo el mundo con su efecto “dona glaseada”, que se convirtió en el más replicado por quienes aman lucir una manicura en tendencia, esta vez la adaptó al otoño que está por comenzar.

A pesar de confirmar que el efecto dona glaseada seguiría siendo un trend para la próxima temporada, la sorpresa fue esta reinvención, que está siendo tendencia en redes y promete ser de lo más pedido en manicuras los próximos meses.

Recordemos que el efecto de dona glaseada tenía la particularidad de tener una base nude o blanca con un toque iridiscente. Justo eso fue lo que le hizo ganar su nombre por el parecido al brillo de las donas glaseadas de una conocida marca.



Foto: Instagram @haileybieber

Partiendo del concepto anterior del glaseado y teniendo el mismo efecto, la variante consiste en colocar una base más oscura en color marrón, de ahí viene el “chocolate”. Las puedes pedir con un color tan oscuro como lo desees, pues prometen ser un must durante el otoño.

Los colores marrones, naranjas y rojizos son los clásicos del otoño y darles un twist de esta magnitud es lo que hace a esta manicura moderna y actual.

La manicura de Hailey fue creada por la nail artist Zola Ganzorigt, que utilizó un tono marrón caramelo claro mezclado con un top coat con efecto opalo/iridiscente para conseguir el acabado glaseado que también añade una dimensión de color extra al tono base, pareciendo casi dorado bajo cierta luz.

Sus uñas se volvieron virales al mostrarlas a través de TikTok, en donde el video lleva más de 7 millones de reproducciones a pesar de durar tan solo unos segundos, Hailey escribe: “Sé que están cansados de mi constante cambio de color pero… las uñas glaseadas de chocolate pegan mucho para el otoño”.