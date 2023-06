No hay una regla que diga “vestirás de blanco en verano”, pero nos encanta usar este color en una de las temporadas más calurosas del año. Una de las razones es que las prendas en tonos claros nos permiten estar más frescas, en texturas como lino o algodón.

La verdad es que el blanco se puede usar todo el año y hay prendas como la camisa que ya es un básico de armario que debe estar ahí disponible los 12 meses. El vestido blanco es una pieza que sienta muy bien en el verano y se puede combinar con calzado como alpargatas y sandalias, que se suelen usar en estos meses del año.

Puedes elegirlo desde el más corto hasta en su versión maxi. Para combinar, siempre es buena idea usar otros tonos neutros, colores tierra y metales como el dorado. Seguramente habrá más de una que hará el "mix and match" con el negro, que nunca defrauda.

Vestidos blancos en tiendas para el verano 2023

Con bordado clásico

El vestido con bordado es un regalo para las mujeres de estilo romántico, que pueden llevar sobre su cuerpo una prenda llena de cuidados detalles. Se puede elegir corto, midi o largo. Además, también hay diseños que presentan solo una parte bordada. Este vestido camisero se puede conseguir en Zara, es de corte midi y lleva cinturón, para crear balance en la silueta. Precio: $1,999 pesos.

El vestido de lino

El vestido de lino no puede faltar en esta temporada, blanco o de cualquier otro color. La textura fresca más elegante que podemos elegir se puede llevar en un vestido fluido, pero también en una silueta ajustada como esta de Mango. Es otro modelo camisero, con botones y cinturón ancho. Precio: $2,199 pesos.

Vestido blanco plisado

El plisado en faldas y vestidos es un detalle que aporta movimiento al look. Este vestido blanco de Massimo Dutti es perfecto para el verano, está elaborado en algodón y tiene un escote en V pronunciado, además, su cinturón tipo cordón ayuda a definir la cintura. Otra característica destacable es que luce paneles en la falda, uno de los diseños favoritos del verano. Precio: $2,795 pesos.

Con escote en la espalda

Elige un vestido para llevar tu espalda descubierta de una manera muy auténtica. Este vestido largo de punto, de Stradivarius, tiene textura acanalada y puede ser bastante cómodo, a pesar de quedar ceñido en un corte tipo columna. Además del escote en la espalda, también incorpora un toque de sensualidad con la abertura en la pierna. Precio: $699 pesos.

Minivestido corset

La silueta corsetera se ha mantenido en el gusto de las mujeres en la actualidad. Si en algún momento se pudo percibir como una prenda opresiva, ahora se lleva con el concepto de feminidad y sensualidad como norte, como una elección libre de lucir sexy con una prenda que se ciñe en el torso. Este vestido corset es de Bershka, para las amantes de las prendas cortas. Ideal para estilismos con sandalias de gladiador y botas vaqueras. Precio: $899 pesos.

Hombros descubiertos

Los hombros se pueden volver protagonistas de nuestros looks de temporada. Un vestido blanco con escote "off the shoulders" te hará lucir muy femenina y sensual. Puede ser ceñido en el torso y de falda amplia; corto, midi o largo. La idea es que lleves el foco a la parte superior del look. Este de H&M tiene una bonita textura corrugada (que hemos visto mucho en tiendas) y es de manga larga. Precio: $899 pesos.

