Galilea Montijo ha confirmado que los baggy jeans son la forma más fresca y cómoda de usar mezclilla esta primavera. A la conductora le gusta estar al día con las tendencias y cada temporada revoluciona su guardarropa con nuevas adquisiciones.

Recientemente, "Gali", como la llaman cariñosamente sus seguidores, subió a Instagram unas fotos con su novio Isaac Moreno, en las que luce unos pantalones baggy jeans que dejan sobresalir su ropa interior. Si quieres saber más sobre este outfit ideal para la primavera, aquí te contamos todos los detalles.

Galilea Montijo luce unos baggy jeans con estilo

Una apuesta segura es combinar una una playera blanca y unos baggy jeans. Sin embargo, si quieres agregarle un toque chic a tu atuendo, unos zapatos de colores vibrantes como los de Galilea Montijo, seguro le darán color a tu outfit. En esta ocasión, la conductora apostó por unas alpargatas en color rojo.

Además, Montijo demostró que una gran forma de lucir los pantalones holgados de tiro bajo que pueden dejar visible la ropa interior es combinarlos con una prenda superior ceñida que permitan lucir tu silueta.

En este caso, la modelo y conductora portó unos baggy jeans y un crop top de manga corta. Al lucir estas prendas logró resaltar su cadera y dejar ver su bóxer de estilo moderno. Este es de tiro alto y así ayuda a definir aún más la cintura.

En cuanto a los accesorios, la conductora apostó por un collar minimalista y unos pequeños aretes plateados.

Foto: Instagram @galileamontijo

Según Vogue, la tendencia de dejar asomarse la ropa interior por el pantalón surgió a principios de la década de los 2000 cuando un canción titulada "Let me See that Thong", de Sisqo, provocó que despegara esta moda. Además, no tardaron en sumarse otras celebridades como Paris Hilton.

Si bien los jeans de tiro bajo se han estado llevando con ropa interior más atrevida, como bikini y braguita estilo thong, en meses recientes también se lucen con bóxer. De hecho, se pueden conseguir algunos diseños de pantalón con la pretina del bóxer incorporada haciendo un auténtico contraste.

¿Por qué llevar baggy jeans esta temporada?

Una ventaja de los baggy jeans es que lucen bien con prácticamente cualquier tipo de zapato, lo que te brindará una cantidad ilimitada de posibilidades para vestirte. Apuesta por unos tenis coloridos, unas bailarinas femeninas o unas botas vaqueras de moda.

Este tipo de jeans también es ideal para la moda de festivales, ya que facilita el movimiento durante horas que se pasan bailando. Por lo que también es común verlos junto a una gorra o unos lentes de sol.

Sin embargo, estos pantalones no solo son adecuados para ocasiones informales. Puedes equilibrar el volumen de unos baggy jeans con un blazer elegante.

Foto: Instagram @galileamontijo

Ahora que ya conoces este outfit de Galilea Montijo, ¿te unirías a la tendencia de los baggy jeans con ropa interior visible?

