Durante el invierno 2023/2024, las medias rojas han estado dominando el mundo de la moda al aparecer en colecciones de alta costura como Gucci y Burberry. En febrero, este tipo de medias volvió a tomar la batuta para acompañar los outfits del Día de San Valentín.

En días más recientes, hemos visto que el color más pasional ha destacado en ciertos desfiles de la Semana de la Moda en París como en el de Balmain, al que acudieron Cristian Nodal y Cazzu. Sin duda, Galilea Montijo no se pierde las tendencias, acaba de lucir un total look en este poderoso color, incluyendo unas medias rojas. El rojo no está para un lugar secundario. Si quieres saber más detalles sobre su outfit, aquí te contamos todos los detalles.

Al rojo vivo: el total look de Galilea Montijo

Recientemente, Galilea Montijo subió una foto a su Instagram en la que luce un minivestido rojo con falda asimétrica y drapeada. El vestido destaca por tener un nudo a la altura de la cadera que deja colgando parte de la tela de la prenda. Además, tiene un escote de hombros caídos, ideal para primavera. Acompañó su publicación con un corazón.

Galilea complementó su minivestido con unas medias rojas y zapatillas del mismo tono, combinación que estilizó sus piernas. Si bien es más común combinar vestidos negros o azul marino con medias rojas, apostar por looks monocromáticos en rojo también puede ser una las mejores formas para lucir este color. Las medias rojas son elegantes, pero audaces. Además, agregarán un toque fresco a tu apariencia.

Foto: Instagram @galileamontijo

Leer también: Michelle Salas deslumbra con glamoroso maxivestido de flores

En cuanto a su beauty look, la conductora tapatía decidió llevar su cabello recogido en un chongo despeinado con algunos mechones ondulados en el rostro, maquillaje sutil y labios nude, para que todo el protagonismo lo tuviera su vestido. Como accesorios, solo agregó un anillo plateado. Su manicura en color blanco tampoco pasó desapercibida, y ayudó a crear contraste y equilibrio con su outfit.

¿Cómo lucir un minivestido rojo?

Si buscas un atuendo casual, puedes combinar tu minivestido con una chamarra de mezclilla, y zapatos como unas bailarinas, unas botas, unas sandalias o unos tenis. Aunque si quieres llevarlo a un evento más formal, puedes agregar unas medias rojas y finalizar tu look con unos tacones o unos stilettos como Galilea Montijo. Lograrás un outfit de diez. Otra de las celebridades que ha apostado por este look es Elle Faning.

Foto: Bershka y @ellefanning

Ahora que ya conoces este outfit de Galilea Montijo con minivestido y medias rojas, ¿te animarías a lucir un look similar? Dale la bienvenida a las medias coloridas.

Leer también: Outifts ideales para vestir con estilo en días de calor

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters