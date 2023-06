Galilea Montijo sigue sorprendiendo a sus seguidores con los despampanantes looks que usa y esta vez no fue la excepción, ya que durante la última emisión de la Casa de los Famosos pudimos verla enfundada en un vestido que nos recordó a Paulina Rubio, quien es conocida como la chica dorada, por eso aquí te contamos todo sobre este look.

Hace unos años la conductora había comenzado con su transformación a rubia y lo dejó ver en algunas fotografías en sus redes sociales, donde se apreciaban algunos mechones en una tonalidad clara, los cuales también presumió en el programa Hoy.

En aquella época dio un giro en su apariencia con rumbo al dorado con la finalidad de potenciar su belleza y resaltar su piel bronceada que le ayuda a definir mejor sus facciones.

El vestido dorado de Galilea Montijo

No podemos negar que el dorado es una tendencia para esta temporada y es un color que le siente perfectamente a Galilea Montijo y eso se pudo ver en el programa la Casa de lo Famosos, donde usó un vestido drapeado, ceñido al cuerpo, de hombros descubiertos, con escote de corazón y mangas largas que simulaban guantes largos, otro fashion trend que sigue muy fuerte.

Este vestido dorado está firmado por Alex Perry y tiene un costo de 2,450 pesos, de acuerdo con la página oficial del diseñador. Este sorprendente look la llevó a recibir comentarios como “La estatuilla de Oro”, “La nueva chica dorada”, Te ves espectacular, "Que bonito vestido”, por lo que sin duda ha sido un outfit arriesgado pero exitoso.

Lo anterior se debe a que el vestido de Galilea Montijo recordó a muchos usuarios de redes sociales a la cantante conocida como la chica dorada, Paulina Rubio y trajo a la vista tendencias olvidadas de hace tiempo, como los guantes, el pelo hacia atrás, entre otros; pero no podemos negar que supo combinar cada elemento para deslumbrar con todo.

Asimismo, Galilea Montijo complentó el vestido dorado con unas sandalias altas y del mismo color de su outfit, mientras que para su maquillaje la conductora uso tonos más oscuros para las mejillas y sombra; además de un rosa tenue en los labios. Es importante mencionar que el encargado del beauty look de la conductora fue Alfonso Waithsman.

Además, Galilea Montijo llevó el pelo suelto, con una raya en medio y le dio un toque de clase a su look con unos aretes largos geométricos y varios anillos en sus manos que también la actriz ha mostrado en otros eventos públicos. Actualmente, la actriz tiene 50 años y sigue demostrando que sin importar la edad, siempre se puede estar a la moda, sin perder las ilusiones.

Otros vestidos dorados de Galilea Montijo

Debemos de recordar que no es la primera vez que Galilea Montijo usa vestidos dorados y a la vez sorprende a todos sus fanáticos, una de esas veces fue en el programa Pequeños Gigantes donde hizo gala de un look sexy, glamuroso y brillante cuando tenía 45 años.

Era un mini vestido cruzado dorado con escote V y hombreras de Magda Butrym, el cual le ayudó a resaltar sus curvas al contar con un diseño ajustado y corto que robó muchas miradas, además de completar el look con unas botas negras hasta arriba de las rodillas compuestas por pedrería que estilizaron su figura, tonificando sus piernas.

Este look la conductora lo comparto con Karol Sevilla y Verónica Castro para lograr un toque más lujoso como sofisticado durante el programa de televisión. Otra ocasión donde también usó un vestido dorado Galilea Montijo fue en el 2022 en el reality show de Televisa Univision “¿Quién es la máscara?”.

El outfit fue un mini vestido dorado con tirantes y cuello halter, compuesto por tela holgada que formaba un escote sexy, mientras el resto caía por sus curvas resaltando su figura, ya que le llegaba apenas a medio muslo, lo cual le permitía presumir sus piernas y usaba unos tacones abiertos para estilizar su silueta.

