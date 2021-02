El fenómeno de las ventas por internet es bastante grande, pues además de contribuir a la economía de las familias mexicanas, ayuda a que muchas personas comiencen emprendimientos con cosas que tienen a la mano.

No importa si es ropa second hand, comida, artículos de belleza o del hogar, los bazares de internet han cobrado importancia entre los millennials y la generación Z como una de las alternativas más top para no perder el estilo y poder ayudar a que la industria de la moda sea un poco más verde y sostenible.

Aunque ser neni o vender cualquier cosa por internet no es algo de lo que nos tengamos que avergonzar, los usuarios de internet han tomado este término y lo han vuelto 100% viral. Desde frases cómo: “¿Donde entregas neni?”, “punto medio” o “ voy a cerrar pedido” han sido puestos en el debate por los miles de memes que existen sobre esto. Aquí en De Última, te mostramos las frases más comunes, pues muchas veces nosotras mismas hemos recurrido a las nenis para agrandar nuestro clóset o simplemente nosotras también podemos ser nenis.

“Hola, nena, ¿dónde entregas?

No solo las vendedoras utilizan este tipo de palabras, también las clienta suelen referirse con esos términos a sus nenis de confianza para pedir informes respecto a sus productos.



“Entrego en punto medio”

Muchas veces las entregas son en un sitio a convenir y aunque el transporte, el tráfico y hasta el clima pueden ser un impedimento, caso siempre podemos contar con que las nenis serán esa salvación para que nuestro paquete llegue a tiempo.



“En cuanto quede tu paquete te mando la guía”

Por supuesto que la mayoría son vendedoras de fiar, así que se aseguran de darle el mejor servicio a sus compradoras y les avisan cuando el paquete ya esté listo en el correo para ser enviado a su destino.



“Claro, nena, te paso la medidas por chat”

En las ventas por internet nadie se conoce, así que para evitar formalidades como “apreciable consumidora”, palabras como neni, bella, nena, hermosa o chica son los mejores adjetivos para evitar toda seriedad y es un término muy amable.



“Cuando vaya en camino te aviso cómo voy vestida”

Entre tanta gente que hay en los puntos medios, no sabemos dónde se pueda encontrar la neni a la que le hemos comprado, así que los mensajes y la comunicación es todo para que siempre haya un intercambio exitoso, por lo que casi siempre te avisarán el look que llevan puesto para reconocerlas.



“Es la última pieza que me queda, hermosa”

Y como buenas vendedoras saben que estimular al cliente es básico para animarlo a que se realice la compra, por lo que nunca está de más que les avisen que ya tienen pocas oportunidades de adquirir ese producto.



