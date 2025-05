La edición 78.° del Festival Internacional de Cine de Cannes se celebrará entre el 13 y el 24 de mayo. A un día de la inauguración de uno de los eventos más importantes de la industria cinematográfica, resaltan cambios en el código de vestimenta o “dress code”.

El Festival de Cannes expone en su web que la “desnudez está prohibida en la alfombra roja, así como en cualquier otra área del Festival”, enfatizan que esto es “por razones de decencia”. Esto lo especifica para las proyecciones de gala en el Grand Théâtre Lumière, que suceden entre las 7:00 pm y 10:00 pm; a las cuales suelen asistir los equipos artísticos.

Además, añaden que tampoco son bienvenidos los diseños voluminosos, sobre todo los que tienen una gran cola y que podrían obstaculizar el desplazamiento de los invitados o complicar que se sienten en el teatro.

Aclaran que el staff que recibe a los invitados prohibirá su entrada si incumplen estas y demás normas del dress code.

Bella Hadid en la premiere de 'Three Floors' en el Festival de Cannes en 2021. Foto: Marc Piasecki / Getty Images

En las galas, el código de vestimenta establece vestido largo y tuxedo (traje masculino conocido también como esmoquin). Como alternativa, pueden lucir el “little black dress” (vestido negro de largo cerca de las rodillas a midi), así como otros vestidos de cóctel. “...Un traje sastre oscuro, una blusa elegante con pantalón negro” son otros ejemplos que guían la vestimenta. En lo clásico de moda masculina sugieren “traje negro o azul marino con pajarita o corbata oscura”.

En cuanto al calzado, “zapatos y sandalias elegantes con o sin tacón”. Una estricta norma que establecía que las mujeres solo podían ir con tacones fue derribada. En 2015, a varias mujeres no le permitieron la entrada a la proyección de “Carol”, lo cual fue visto como una norma anticuada y, más allá de eso, sexista.

Han sido varias las estrellas que se han quedado descalzas ante esta vieja regla en ediciones anteriores, en 2016, fue Julia Roberts quien se quitó los zapatos; en 2018, lo hizo Kristen Stewart, por nombrar a algunas. Hoy, en 2025, es oficialmente permitido que las mujeres luzcan zapatos planos, solo añaden: “no sneakers”.

Foto: Sebastien Nogier / EFE

Transparencias en la alfombra roja

Esta actualización en las reglas podría limitar el uso de transparencias, una de las tendencias más fuertes en eventos de gala en los últimos dos años, aproximadamente. En el mundo de la moda, abundan propuestas reveladoras elegantes firmadas por marcas como Fendi, Saint Laurent o Valentino, con un sentido estético elevado, parte del capítulo de la moda de nuestro tiempo.

Además, al tocar este tema, no se debe olvidar el movimiento “Free the nipple”, que se traduce como “libera el pezón”; es un enfoque que no avala que mostrar el busto femenino sea considerado indecente, mientras no hay ningún tipo de problemas con la desnudez del pecho masculino.

En el contexto de “red carpet”, también hay vestimenta que se ha percibido como vulgar. Un caso reciente fue la controvertida aparición de Bianca Censori, la esposa de Ye (Kanye West), en los premios Grammy de este año. Algunos lo tildaron como provocador o vulgar, pero también fue percibido por otros como algo más grave: un indicio de abuso de su pareja.

Solo nos queda esperar las reacciones y los looks de la alfombra roja de Cannes. ¿Cómo aplicarán la norma? ¿Cuál será la estrategia para llevar transparencias? ¿Quiénes se rebelarán y cuáles serán sus razones? Falta poco.

Leer también: Dua Lipa luce vestido transparente con gotas de cristal de Mugler

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters