En nuestro armario, siempre tendremos colores neutros que nos ayudan a ir por lo seguro y armar diversos outfits y combinaciones. Nos encantan el negro, el beige, el blanco o el gris, pero de vez en cuando podemos querer añadir un toque de color a nuestros atuendos.

Entre los tonos vibrantes que están de moda encontramos el rosa intenso, que ha despertado con mucha energía gracias a la tendencia Barbiecore, el verde y el lila (gracias al impulso que le dio la designación del Very Peri como color del año, un morado azulado). Pero, ¿qué hay del amarillo? Es un color que llevamos mucho esta temporada y varias celebridades han sido sus embajadoras, como Eva Longoria, Martha Debayle y Galilea Montijo.

El amarillo es capaz de expresar energía, felicidad y optimismo. Además, en las pieles bronceadas luce muy bien, así que si fuiste o estás por ir a la playa en estos días, no dudes en llevar una prenda amarilla tras el bronceado.

Según estilo y gustos, se puede elegir desde claro a intenso, en total looks, pero también en una sola prenda o como parte de un estampado bonito. Se puede combinar con azul (jeans, claro), blanco, gris, morado, rosa y verde. Con negro es una apuesta segura.





Eva Longoria es la principal embajadora

Eva Longoria ha compartido varios looks con este tono en sus redes. Destacan los vestidos lenceros que son muy sensuales y que en este color adquieren una dosis extra de alegría. También lució uno con cut out como parte de un look playero y no dejó de llevar un traje de baño amarillo en su más reciente visita a la playa.



Foto: Instagram @evalongoria



Galilea Montijo en neón

La conductora Galilea Montijo tiene outfits increíbles y es una de las celebridades que más se atreven a experimentar con el color. Recientemente, ha llevado amarillo en un traje tipo sastre y también en un vestido de princesa en Estambul. Para inspirar un look sencillo y chic, tomamos de inspiración este vestido tejido en amarillo neón.



Foto: Instagram @galileamontijo

Martha Debayle con maxivestido

La bella Martha Debayle es otra mujer que no teme a los colores y constantemente nos da lecciones de estilo sobre cómo llevarlos con mucha elegancia. Fucsia, verde, azul y, por su puesto, amarillo, tienen un espacio asegurado en su armario. Además, este último le queda increíble con su melena azabache. Con este vestido de paneles y cuello halter luce genial.



Foto: Instagram @marthadebayle



Cynthia Rodríguez en maxifalda

Los outfits que lució Cynthia Rodríguez en su reciente viaje son hermosos y nos dan una gran dosis de inspiración para vestir en verano y paseos a la playa. Uno de ellos fue un total look amarillo con maxifalda con abertura y crop top anudado. En días recientes también la vimos lucir una hermosa blusa con estampado floral amarillo.



Foto: Instagram @cynoficial



Biby Gaytán, con el vestido más romántico

Biby Gaytán nos enamoró al lucir un vestido floreado con amarillo sutil del diseñador mexicano Benito Santos, demostrando cómo podemos llevar este color cuando no queremos vestir tonos muy intensos.



