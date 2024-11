El shampoo es un elemento esencial para el cuidado del cabello, por eso dedicamos bastante tiempo a encontrar uno que se adapte a nuestras necesidades. Hay tantas presentaciones (en seco, líquido o barra) que muchas veces aparece la duda de cómo utilizarlo.

De entre todas las categorías, el shampoo en barra ha ganado popularidad gracias a su modo de aplicación y a los beneficios que ofrece. Para descubrir sus bondades, en De Última te decimos cuáles son las ventajas de usarlo.

Shampoo en barra. Foto: Freepik

¿Qué beneficios tiene el shampoo en barra?

1. Menos químicos para tu pelo

El shampoo comercial integra químicos agresivos y conservantes sintéticos (sulfatos, parabenos y siliconas) que terminan por resecarlo.

En cambio, el shampoo en barra posee una composición natural que, según el portal Amai Natural Ecobeauty, disminuye el riesgo de sufrir irritación en el cuero cabelludo, lo que favorece a las personas con piel sensible.

2. Fórmula con ingredientes naturales

Como lo mencionamos anteriormente, este producto es orgánico y se elabora con aceites esenciales o extractos de plantas, por ejemplo, manzanilla, sábila, romero, clavo de olor, etcétera. Si planeas integrarlo a tu rutina, verifica que el shampoo en barra contenga ingredientes naturales.

Aunado a lo anterior, el precio es más bajo que el shampoo tradicional, ya que una pieza cuesta de $34 a $70 pesos.

Shampoo en barra. Foto: Freepik

3. Restaura el brillo del cabello

Hasta este punto nos queda claro que los shampoos comerciales contienen químicos que alteran e incluso eliminan los aceites naturales del cabello, provocando la aparición de sebo, dándole un apariencia apagada y cero sedosa.

Según el portal Friendly Soap, al estar hechos de ingredientes naturales, el shampoo en barra nutre a profundidad el cabello, haciendo que crezca fuerte, sano y brillante. Notarás que es más fácil desenredar tu pelo y hasta peinarlo.

4. Amigable con el medioambiente

La contaminación por plástico afecta principalmente a los ecosistemas marítimos, pues diariamente son invadidos por residuos de envases, entre los que se encuentran las botellas de shampoo.

Para intentar reducir este desperdicio tenemos alternativas de productos eco-friendly, que buscan cuidar el medioambiente. Una de esas opciones es el shampoo en barra, ya que no utilizan plástico, se vende en empaques biodegradables y no contamina el agua con químicos.

Shampoo en barra. Foto: Freepik

¿Cómo se utiliza el shampoo en barra?

¿Te has convencido de utilizar el shampoo en barra, pero no sabes cómo aplicarlo? No te preocupes, sigue estos pasos en la ducha:

Moja completamente tu cabello, esto ayudará a activar el shampoo en barra y se distribuirá mejor. Toma la barra de shampoo y frótala suavemente por el cuero cabelludo. También puedes humedecer la barra y frotarla contra tus manos para formar espuma, luego aplícala en tu melena. Con las yemas de los dedos masajea el cuero cabelludo y después distribuye el shampoo por todo tu pelo (hasta la raíz). Enjuaga el shampoo con agua tibia y coloca tu acondicionador. ¡Listo! Prepárate para lucir un cabello de envidia.





