Belinda no se cansa de demostrar lo bien que le sienta el sol. Y no lo decimos sólo por su amor al verano, sino por los diversos looks con los que nos ha enamorado esta temporada.

Hace unos días derrochó sensualidad con un bikini azul y ahora ha flechado el corazón de sus admiradores con un lujoso bañador de la marca Gucci. ¿Quieres saber cuánto cuesta? Sigue leyendo.

Belinda y su traje de baño Gucci. Foto: Instagram @belindapop

Belinda luce un traje de baño con cinturón Gucci

A la “princesa del pop” le han venido bien unos días de descanso, pues a través de Instagram compartió una serie de fotos donde se le puede observar tomando el sol junto a una piscina.

Y es que luego del estreno de su colaboración musical con Kenia Os, cuyo tema se titula “La Mala”, la también actriz ha dejado ver su lado sensual con una serie de trajes de baño que todas queremos portar.

Belinda y su traje de baño Gucci. Foto: Instagram @belindapop

Uno de ellos es su bañador (de una pieza) color nude satinado. Bajo los rayos del sol, Belinda presumió su figura enmarcada por esta prenda que tiene un cinturón con la insignia de Gucci en el mismo tono.

Además, el traje de baño cuenta unos tirantes delicados y un escote en V bastante pronunciado; mientras que por la parte baja el corte es de tiro alto. Sin duda, un diseño que le hace forma de “reloj de arena” al cuerpo.

Recuperando la tendencia de las pañoletas en el cabello, la intérprete de “Dopamina” agregó a su look una mascada en color rosa palo con patrón de flores y cuadros. Un toque que la hemos visto lucir de manera magistral en sus recientes atuendos para la playa.

Belinda y su traje de baño Gucci. Foto: Instagram @belindapop

¿Cuánto cuesta el traje de baño Gucci de Belinda?

De acuerdo con el sitio de Farfetch, lo que hace especial al bañador de Belinda es precisamente su cinturón con el logo de la doble G, característico en los accesorios de Gucci.

Comúnmente lo vemos en los botones de bolsas, en las hebillas de los cinturones y en las sandalias. Lo mejor es que este detalle es demasiado sutil, a diferencia del resto de artículos de la firma que tiene estampado el monograma a lo largo y ancho.

El lujoso traje de baño de Belinda también se encuentra disponible en colores rojo y negro satinado. Según se indica en el portal de la marca, tiene un costo de 650 euros, equivalentes a $14,380.54 pesos.

Traje de baño Gucci. Foto: Farfetch

Vale la pena mencionar que la parte del busto no tiene forro (o copas), pero el área de la entrepierna viene con un forro especial para protegerla. De igual manera, su tela elástica lo hace bastante cómodo para un día de diversión en la arena y el mar.

¡Belinda sabe imponer moda! Aún faltan días para que se termine el verano y la “princesa del pop” nos ha dado una lección de moda para la playa, ya que el estilo de su traje de baño le favorece a todos los tipos de cuerpos.





