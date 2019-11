¿Cuántas veces has sido víctima de los mosquitos? y además, ¿cuántas veces has tenido que arruinar tu outfit con prendas que te cubren pero no combinan con tu look con tal de alejar a los insectos?



Debes saber que en la actualidad existen marcas que pensando en el bienestar de las personas han desarrollado textiles inteligentes con innovación tecnológica, y gracias a ello ahora posible prevenir las picaduras de mosquitos, solo con portar ciertas prendas.



Hablamos de la ropa antiinsectos, una opción para repeler a estos animalitos, ya que los insectos infectan a una de cada seis personas con enfermedades transmitidas mediante picaduras y mordeduras, según estimaciones científicas. Además pueden transportar en sus patas microorganismos causantes de enfermedades como el tifus, cólera, entre otras.

De acuerdo con la marca, la tecnología de las prendas se basa en el efecto repelente y antibacteriano de la permetrina, convirtiendo sus tejidos en la barrera más eficaz contra las picaduras, ya que inhibe o bloquea las ganas de querer picar de cualquier insecto. Además esta tecnología está pensada para la ropa deportiva o para actividades al aire libre (como correr, yoga, jardinería etc.), los antibacterianos de las prendas evitan el mal olor, y la comodidad y frescura de la prenda.



STINGbye es la marca española que ofrece ropa antiinesectos, y tiene variedad de prendas para mujer, hombre, niñas y niños con efecto repelente y antibacteriano. Pero, por si fuera poco, su última colección incluye prendas que ayudan a proteger a tus mascotas.

Ya no tendrás pretextos para no salir con tus amigos y con tu mascota a cualquier lado, porque “les pican los mosquitos”.

STINGbye en sus inicios era una marca para deportistas, pero actualmente ofrece otros productos para proteger la piel, pantalones, leggings, gorras, pañuelos, calcetines, fundas de cama, ropa de bebé, y, como ya te comentamos, también a tus mascotas.



La marca española asegura que sus prendas contra los mosquitos tienen una protección de hasta 100 lavadas, certificada y con test de repelencia.



En México puedes adquirir los productos de STINGbye contactándolos por Facebook, hacen envíos a toda la República Mexicana y también se presentan en ferias y bazares de ropa en México.