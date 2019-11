Hace unos días, nuestra querida Emily Ratajkowski daba prueba de que no hace falta estar en la playa o en un lugar caluroso para estar de lo más cómoda posible. Y es que Emily sabe muy bien que en su casa puede hacer lo que quiera y combinar su ropa como desee. Y esto no es de a gratis, pues ella siempre ha manifestado que, mientras se siga sintiendo hermosa, todo lo demás no importa. Por ello, sus últimas publicaciones en Instagram nos encantan, ya que Emily nos inspira a hacer lo mismo y atrevernos a querer más nuestro cuerpo.

Estamos seguras que pensando en esto, Emrata se ha inspirado en la comodidad y sensualidad femenina y, por ello, presumió en redes sociales su nueva línea de trajes sastre para la oficina. No hay mejor manera de hacerlo que posando topless o sin brasier. Fue a través de Instagram que la supermodelo presumió sus nuevos productos para mujer de su línea Inamorata, que posee también trajes de baño y camisas de seda.



Para la línea de trajes sastre, Emily escogió tres colores, un azul cielo, un tono neutro (nude) y otro en negro, que no solo demostró ser perfecto a la oficina, sino también una excelente opción para usar en una reunión semiformal con colegas de trabajo o amistades cercas – eso sí, con una buena camisa blanca para no restarle formalidad –.



Si quieres lucir como ella, te recomendamos encontrar un traje a juego de un solo color, ya que como se lo aprendimos perfecto a Meghan Markle, la monocromía es ideal para lucir perfecta y sobria sin necesidad de ser muy extravagante. Dale un toque divertido y utiliza una playera sencilla estampada o, por el contrario, una blusa de leopardo o de estampado de cebra, verás que el look lucirá de lo más espectacular.

