El sensual look estilo árabe de Georgina Rodríguez, esposa de CR7

La modelo argentina Georgina Rodríguez, esposa del futbolista Cristiano Ronaldo, no para de sorprender a sus seguidores con sus looks estilo árabe, que utiliza en su nueva vida en Oriente Medio.

Después de que, durante enero pasado, CR7 confirmara su fichaje con el club de fútbol saudí Al Nassr, él y su familia emprendieron su mudanza hacia Arabia Saudita, donde se les ve felices disfrutando de una nueva cultura.



Foto: Instagram @georginagio

Georgina Rodríguez no ha parado de dar prueba de la lujosa vida que lleva y de los impresionantes outfits que la acompañan en la exploración de nuevos paisajes, entre los que se encuentran escenarios desérticos y templos históricos.

Los looks estilo árabe de Georgina Rodríguez

Las redes sociales se han visto encendidas desde que Georgina Rodríguez, esposa de Cristiano Ronaldo, comenzó a postear fotografías y videos donde se le ve lucir sensuales looks estilo árabe.

Cada uno de los retratos donde Georgina posa modelando lujosos vestidos con escote, acompañados de un velo como accesorio, han desatado miles de reacciones y comentarios de celebridades, entre los que se encuentran mensajes de la actriz libanesa Jessy Abdo y la modelo Natalia Barulich.



Foto: Instagram @georginagio

Los outfits árabes de la esposa de “El Bicho” no dejan de sorprender a sus seguidores, pues la modelo ha sabido cómo retomar los aspectos más representativos de la cultura del Medio Oriente para adaptarlos a su propio estilo.

Además de complementar sus atuendos con coloridos velos, Rodríguez ha hecho una selección rigurosa de joyería para elevar cada una de las combinaciones que luce con cotidianidad, portando lujosos relojes con un costo de hasta 1 millón de pesos.



Foto: Instagram @georginagio

El look estilo árabe más sensual de la esposa de CR7

Dignos de la pareja de uno de los astros más importantes del fútbol contemporáneo, los outfits de Georgina Rodríguez han conjuntado la elegancia y el lujo con la sensualidad de la modelo pues, sin descuidar la formalidad, la esposa de CR7 ha mantenido el toque sexy que la caracteriza.

Uno de los outfits más deslumbrantes que la argentina ha modelado en Instagram es el que presumió recientemente por medio de un carrusel de fotografías donde se le ve lucir carísimos accesorios: un bolso Hermès Birkin con bordes de latón bañado en paladio, un reloj Rolex Day-Date36 y un anillo de diamante.



Foto: Instagram @georginagio

Además de los lujosos accesorios, Georgina impactó a su audiencia, como ya es costumbre, con su figura de impacto, pues el vestido color rojo, ceñido al cuerpo, dejó al descubierto su silueta.

Dando el toque árabe, la esposa de Cristiano Ronaldo complementó su look con un velo estampado con motivos florales, que sin duda dio el remate a toda la lujosa escena mostrada por la modelo en sus fotos.



Foto: Instagram @georginagio

Con las fotografías de Georgina Rodríguez, no cabe duda de que la nueva vida de la familia de Ronaldo en Arabía se encuentra llena de lujo y estilo, y que no hay nadie mejor que su esposa para modelar sensuales looks.

