Tras la ola de titulares y especulaciones sobre el mediático Megxit , Meghan Markle se encuentra en Vancouver, Canadá disfrutando de la ansiada independencia de la Familia Real . Sin embargo, como era de esperarse, los reflectores no se han alejado de la duquesa, por lo que las primeras fotografías de Meghan Markle fuera de Londres, han sido la noticia de todos los medios.

El motivo, Meghan dejaría la lujosa residencia, donde pasó Navidad, que la pareja tiene en la Isla de Vancouver para visitar el refugio para mujeres Downtown Eastside en uno de los barrios más pobres de la ciudad. Y bueno, no podíamos pasar por alto su look invernal, el cual es perfecto para llevar en la temporada de meses fríos.

Como es usual, Markle opto por prendas básicas pero favorecedoras para armar su look, entre ellas el abrigo de Barbour con capucha de pelo en color verde militar, así como sus botas altas y planas de Le Chameau, para finalizar con un jersey de punto en color beige de la firma The Row, que tiene vueltos locos a sus seguidores por el mensaje implícito derivado de un capítulo de Suit, serie en la que Meghan participó, en el cual se puede ver a Rachel Zane, su personaje, diciéndole a sus padres que se independiza y que se va a vivir con su novio y a lo cual no les hace mucha gracia. Algo muy similar a lo que está viviendo actualmente la duquesa.

Sin embargo, nuestra sorpresa iría en el sentido de que no es nada común ver a Meghan con un look tan relajado en apariciones públicas, un estilo que sin duda es claramente distinto al que Markle implementa en actos londinenses.

Tal vez sus próximos estilismos sean más relajados, o más al estilo norteamericano. Mientras eso sucede y nos aclara la duda, nos quedamos a la espera de descubrir la nueva estética de vestimenta de la duquesa de Sussex.

¿Qué te parece?