La princesa Charlene de Mónaco apareció el pasado domingo 29 de mayo, en compañía de su esposo Alberto de Mónaco y sus hijos, para presenciar la carrera del Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1, en donde el piloto Checo Pérez se alzó como ganador, convirtiéndose en el primer mexicano en llevarse este triunfo a casa.

Charlene de Mónaco y su esposo entregaron los premios a los triunfadores. Ella a Carlos Sainz (segundo lugar) y Max Verstappen (tercero), mientras que el mexicano lo recibió de manos del príncipe Alberto.

En este evento el estilo elegante y sofisticado de la princesa no pudo pasar desapercibido. Charlene de Mónaco asistió vistiendo un jumpsuit que nos confirmó que esta prenda sigue siendo un esencial del armario, incluso de los más exigentes.



Foto: AFP

Charlene de Mónaco impacta al lucir un jumpsuit azul

La princesa Charlene no dudó en darnos cátedra de estilismo y enseñarnos cómo robar la atención de todos vistiendo un atuendo elegante y glamuroso que aún no podemos superar, ya que fue la confirmación que necesitábamos para no sacar esta prenda de nuestros clósets y seguir llevándola como una gran apuesta para la temporada.

Charlene lució un jumpsuit del diseñador Terrence Bray, quien la viste en eventos importantes, como la pasada gala de Monte Carlo Fashion Awards, donde también destacó con su look.



Foto: EFE

Para la ocasión, la esposa de Alberto de Mónaco optó por llevar un jumpsuit azul celeste acampanado con mangas abullonadas y cuello alto. Una prenda que se ha posicionado como una de las favoritas del street style, gracias a que es una opción que le favorece a todo tipo de cuerpo. Para agregar un toque sensual, la princesa llevó un escote en la parte de la espalda.



Foto: EFE

Por último, Charlene de Mónaco acompañó su atuendo con accesorios como unos pendientes sutiles, al igual que su maquillaje natural, donde resaltó su lipstick rosa.



Foto: EFE

