El diseño de cejas ideal según tu tipo de rostro

Las cejas, al igual que el resto de nuestro makeup, esconden su propia ciencia. Pero con un par de consejos y tips puedes encontrar el diseño que más te favorezca, dependiendo de tu tipo de rostro.

¿Cuántas veces hemos escuchado que "las cejas son el marco de la cara''? Los Makeup Artists no se equivocan y es que muchas veces olvidamos prestar atención a su arreglo durante nuestra rutina de maquillaje.

Pero no te preocupes si no tienes idea de cómo estilizarlas. En De Última te compartimos una guía práctica para que tus cejas se roben las miradas de tu beauty look.



Foto: Pixabay

La importancia de las cejas en tu maquillaje

Unas cejas bien trazadas ayudan a resaltar los rasgos fisonómicos. Con tan solo sombrearlas puedes levantar el párpado, darle profundidad a la mirada y enmarcar tus expresiones. Por el contrario, un mal diseño puede acentuar zonas que no necesariamente te gustaría destacar.

En un mundo perfecto, la forma ideal de nuestras cejas es la que originalmente tenemos, sin tocarles ni un pelo. Pero sabemos que es muy poco probable que eso suceda, en particular, cuando tenemos en mente un look específico.



Foto: Pixabay

Sin embargo, si ya te propusiste hacerles un cariñito, es fundamental que conozcas las reglas básicas para trazar o depilar tus cejas. ¿Dónde está el arco?, ¿Cuál es la longitud perfecta? Es normal que te invadan muchas preguntas, así que pongamos manos en acción.

Como fórmula general, y viendo de frente al espejo, necesitarás colocar un lápiz en la aleta de la nariz. Después marca 3 puntos: el primero en línea recta hacia el lagrimal; el segundo atravesando la pupila sobre el arco o punto más alto de la ceja; y el último, pasando la parte inferior del ojo con dirección al final de los vellos.

¿Qué cejas le van mejor a tu rostro?

Otro elemento a considerar es el tipo de ceja que tienes. Las hay planas, pobladas, delgadas, curvas y con ángulos. Cada una tiene su técnica, pero son sencillas de realizar.

1. Rostro ovalado. ¡Eres afortunada! A los rostros ovalados cualquier ceja les sienta bien. Las puedes hacer tan picudas o rectas como quieras. Lo único que debes cuidar es no pronunciar demasiado el arco y mantenerlas delgadas para armonizar tus expresiones faciales.



Foto: Instagram @beyonce

2. Rostro cuadrado. Te sugerimos maquillar tus cejas con un ángulo suave. Tu principal objetivo será desviar la atención de la quijada, por lo que debes evitar los diseños planos y redondos.



Foto: Instagram @margotrobbieofficial

3. Rostro redondo o circular. Los rostros circulares destacan por sus rasgos súper dulces, así que tus cejas tienen que ayudarte a endurecer las facciones. Un diseño con arco pronunciado, recto y de punta ligeramente marcada será perfecto para estilizar tu cara.



Foto: Instagram @selenagomez

4. Rostro triangular. Las cejas redondeadas o curvas y delgadas harán que tu frente luzca menos amplia. El truco está en dar la ilusión óptica de que tu barbilla es más estrecha para equilibrar el rostro.



Foto: Instagram @kellyosbourne

5. Rostro diamante. La opción ganadora para los rostros diamante son las cejas redondeadas, las cuales te darán un efecto de lifting. Huye de los diseños rectos y planos, pues terminarán ampliando tu cara.



Foto: Instagram @vanessahudgens

Con estos consejos básicos de maquillaje lograrás tener unas cejas de 10. Ya no tendrás que preocuparte por pasar horas intentando hacer que luzcan de maravilla.

