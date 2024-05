Eiza González deslumbra en la Met gala 2024 con un sublime vestido rosa. La actriz mexicana se robó todas las miradas en uno de los eventos más importantes de la moda. Se trata de un encuentro que inaugura la exposición anual del Costume Institute del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, con el fin de recaudar fondos para sus actividades.

Este año, la exhibición se titula "Bellas durmientes: El despertar de la moda” (Sleeping Beauties: Reawakening of fashion) y el código de vestimenta fijado para la ocasión fue “El jardín del tiempo” (The garden of time), inspirado en el cuento con el mismo título del escritor inglés de ciencia ficción J. G. Ballard. La belleza de la naturaleza fue el principal motivo de inspiración.

Eiza González y su vestido de ensueño en la Met Gala 2024

Eiza González lució un vestido largo protagonizado por un hermoso juego de tonos rosas degradados. En la parte superior, el diseño presenta un escote strapless con forma de corazón. El vestido se ciñe en la cintura y tiene un poco de volumen en las caderas, fórmula que estiliza de manera única. Culmina con una cola corta muy elegante.

Foto: AP

Parte de la belleza del diseño se debe a las delicadas capas que lo conforman —sobre todo en la falda— nos trasladan a la belleza de los pétalos de las flores. La stylist de Eiza, Elizabeth Saltzman, explicó a la revista Vogue que se trata de “un vestido de orquídeas descascarado cubierto con capas de organza de seda, sombreado en rosa, marfil y crema”. Dice que se inspiró inicialmente en la orquídea vainilla, de México, para este look.

Foto: AFP

El vestido de Eiza González, con el que homenajeó a la naturaleza, a su país y a la moda, es de la firma Del Core.

Llevó joyería de Cartier, con la que añadió una dosis de verde a su look, un color que prevalece en la naturaleza: destacó su juego de collar tipo gargantilla y anillo XL. Lució un maquillaje natural y luminoso en tonalidades rosa.

Foto: AFP

Nos encantó el vestido de Eiza González, ¿y a ti?

