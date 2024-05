El primer lunes de mayo es una de las fechas más importantes de la industria de la moda, porque se celebra la Met Gala, evento con el que se inaugura la exposición anual del Costume Institute del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, titulada este año “Bellas durmientes: El despertar de la moda” (Sleeping Beauties: Reawakening of fashion).

En esta velada, se recaudan fondos para esta institución y uno de sus mayores atractivos es que reúne a cuantiosas celebridades con los diseños más auténticos posibles. Los directores creativos de las firmas de lujo más destacadas pueden acompañar a algunos famosos en este día. Cabe recordar que la lista de invitados debe contar con la aprobación de Anna Wintour, líder de la revista Vogue y organizadora de la gala.

Este año, el código de vestimenta es “El jardín del tiempo” (The garden of time), diferente a la temática de la exposición. Está inspirado en el cuento con el mismo título del escritor inglés J. G. Ballard, creado en 1962. ¿Cuáles son los mejores looks de la Met Gala 2024? En De Última reunimos algunos de los más memorables.

Jennifer Lopez

La actriz y cantante JLo es una de las anfitrionas de la gala de origen latino (junto a Bad Bunny). Deslumbró a su llegada con un sensual y elegante vestido nude cubierto por brillos. Es de corte sirena, tiene escote en V y una abertura en la parte delantera. Esta belleza es de Schiaparelli

Jennifer Lopez complementó su look con zapatillas peep toe (Andrea Wazen) y clutch (Tyler Ellis) en color crema. Realzó su look con un collar y brazaletes de brillantes, de la marca Tiffany & Co. Llevó un messy bun elegante y un maquillaje en tonos nude, estilo que suele usar.

Foto: AFP

Gigi Hadid

La modelo Gigi Hadid acertó con su elección inspirada en un jardín: ¡hermoso! Lució un vestido blanco ceñido en el torso, con escote Bardot. Pero la originalidad de la prenda comienza a aparecer en la falda, donde la belleza de las rosas amarillas en 3D te distraen, pero si te quedas viendo bien puedes notar la forma de un abrigo estructurado. La falda es maravillosamente amplia.

¿Quién firma el vestido de Hadid? Es Thom Browne. Según Vogue, un equipo de más de 70 personas trabajó cerca de 13 mil 500 horas para crear este diseño hecho a mano.

Para exaltar el escote lució un collar corto. Llevó un peinado con ondas, con cierto aire vintage, y en su rostro destacaron sus labios en intenso rojo.

Foto: AP

Penélope Cruz

La actriz española, quien fue coanfitriona de la gala del año pasado, lució tan elegante como siempre. A la Met gala de este año asistió con un vestido negro de encaje, con corset y escote Bardot. El encaje es protagonista de este vestido, el cual es diferente en cada uno de los paneles. La pieza es de la firma francesa Chanel, marca de la cual Penélope es embajadora.

Con este vestido de ensueño, la actriz lució un moño en su cabello, con peinado estilo Old Hollywood. Lo complementó con collar, brazalete y anillos de brillantes.

Foto: AP

Rosalía

La cantante Rosalía también fue a la Met Gala vestida de negro y sumamente elgante. Llevó un vestido columna de Dior, con escote strapless y con cola. Al frente destacan pequeños detalles como una hilera de botones forrados y un cinturón fino.

Los complementos elevaron esta prenda: lució un auténtico tocado de rejilla, zapatos de salón y joyería con brillantes.

Foto: AP

Mindy Kaling

La actriz Mindy Kaling lució un vestido de ensueño de Gaurav Gupta. En tono nude, es una pieza en la que el volumen y la textura son protagonistas de ondas esculturales que abrazan su silueta, incluso llegan, como si fuera un tocado, a cubrir la parte de la cabeza. La elegancia de esta pieza se acentúa con una cola larga.

Foto: AFP

El diseño también destaca en la parte posterior.

Foto: AP

