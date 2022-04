Entre los múltiples talentos que tiene Dua Lipa, no podríamos olvidarnos de mencionar el porte con el que consigue cambiar de estilo de un día a otro, y aún así, verse fabulosa con todo lo que se ponga. Ahora que la euforia por la moda de los 2000 está de vuelta en su máximo esplendor, Dua no podía quedarse atrás y ha adoptado un toque con vibras Y2K en cada elemento que usa para sus atuendos, desde un total denim look, hasta una tanga por fuera que acaparó la atención al estar hecha de pedrería.

Al ser una tendencia que incluso en los 2000 era vista como arriesgada y solo unas cuantas llevaban con orgullo, no es extraño que Dua Lipa se haya sumado a ella, pues desde los inicios de su carrera, ha dejado claro que sigue sus propias reglas para crear una imagen que refleje su esencia y la de su música.

La moda de los 2000 está de regreso y Dua Lipa lo comprueba

Cada temporada surgen nuevos estilos que no son del agrado de todos. En los 2000 se popularizó el llevar la ropa interior, como tangas y sostenes, de modo que sobresalieran del atuendo, lo que de inmediato causó polémica, aunque para las personalidades más populares de ese tiempo se convirtió en el aliado perfecto para ser consideradas íconos que no obedecían reglas. Por mencionar un par de ejemplos, Paris Hilton y Britney Spears fueron de las primeras en lucir la tanga de esta forma.

Tiempo después, se anunció el regreso de esta moda con vestidos confeccionados de manera que diera la ilusión de que la tanga o ropa interior sobresalía del look final. Los colores vibrantes, las texturas, la pedrería y los prints de gran tamaño fueron el aviso final de que el Y2K estaba de vuelta, esta vez con mayor fuerza y mayores exponentes, que iban desde artistas hasta influencers y fashion bloggers.



Foto: Instagram @dualipa

Dua Lipa enseña tanga con pedrería

La intérprete británica es una de las personalidades contemporáneas que más ha dejado influir su estilo por la moda “dosmilera”, llevando looks completos de mezclilla, jeans de cintura baja, bolsos pequeños, gafas de sol XL, tops con prints coloridos y prendas en general con texturas o acabados fuera de lo común. Así que, por supuesto, no podía ignorar la lencería con detalles en pedrería usada en el exterior de modo que cuidadosamente sobresalga del pantalón o falda, como si se estuviera enseñando.

Combinándolo con un pantalón tipo sastre de caída holgada a juego con un blazer corto usado como camisa, Dua Lipa lució una tanga negra que contaba con una cadena dorada extra, creando una especie de cinturón.

En las imágenes que compartió en Instagram a través de un photo dump, es decir, varias fotos de distintos momentos en una misma publicación, puede verse como la cadena se unía a la tanga y de ella colgaba un pequeño dije con incrustaciones de pedrería, de un diseño similar a las grecas que solían llevarse en los 2000.



Foto: Instagram @dualipa

Este atuendo fue combinado con un cinturón negro de piel con la hebilla XL, que hizo match a la perfección con el look casual que Dua llevó y elevó gracias a su ropa interior con piedras de fuera, un estilo que predomina entre sus preferidos, pues en múltiples ocasiones ha lucidos tops, bikinis y conjuntos decorados con detalles de pedrería o pequeños brillantes, guiño indiscutible del “bling bling” que caracterizaba a la moda de los 2000 y que ahora es representado como el Y2K que se ha apoderado de la música, las pasarelas y las pantallas.

Si bien es una opción que no cualquiera se atreve a probar, Dua Lipa deja claro que no existen limitantes a la hora de experimentar con nuestra imagen, y que, eligiendo elementos que nos favorezcan y agraden, podemos obtener resultados alucinantes, dignos de una chica de los 2000.

