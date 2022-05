Dua Lipa se luce en shorts denim y botas vaqueras

Dua Lipa continúa cautivando a sus fans en los escenarios con su gira mundial Future Nostalgia. Pero la cantante de 26 años no solo es el centro de atención por sus presentaciones, sino por los outfits que presume en sus redes sociales, donde nos muestra que es un ícono de moda. Ya sea con el estilo naked dress, vestido boho o modelando para una revista, siempre impone tendencia. En esta ocasión no fue la excepción, ya que nos mostró cómo combinar unas botas y shorts denim esta temporada.

La intérprete de Physical, siempre se encuentra compartiendo en su Instagram cómo vive su día a día y recientemente nos mostró que tuvo una salida casual con sus amigas. En las imágenes, además de su sonrisa, llamó la atención su look casual, al combinar unos shorts denim y unas botas vaqueras.

Dua Lipa nos enseña a combinar shorts denim y botas vaqueras

Desde que la artista estrenó su video musical "Love Again", en el que aparece usando short y botas vaqueras, al estilo del viejo oeste, mientras está montada en un toro mecánico, muchos observamos que el look se le veía increíble, además de que resalta parte de su personalidad. Así que esa no fue la última vez que combinó estas prendas.



Foto: YouTube

En el post más reciente de Dua Lipa en Instagram se le volvió a ver utilizando unos shorts denim, que se caracterizan por ser una prenda tipo bermuda con los bajos rotos y deshilachados, que están siendo tendencia en 2022, pues se pueden utilizar para una salida casual como lo hizo la cantante.

Dua combinó su short con unas botas vaqueras color café que tenían un diseño grabado alrededor de la superficie, de punta triangular, con tacón grueso y alto, además de un largo que llegaba hasta su rodilla. Este estilo es ideal para lucir el largo de sus piernas y estética en su figura.

Foto: Instagram @dualipa

Los accesorios que luce Dua Lupa le dan un plus al look de short denim y botas vaqueras

La cantante lució aún más su outfit utilizando un suéter que parece ser de franela de rayas multicolor; un chaleco blanco de poliéster el cual es cómodo y resistente para los climas templados; además de portar unos lentes color verde de cristales oscuros; aretes de aro; y una gorra color negro.

Este outfit la hizo lucir cómoda e increíble, además de que se veía contenta y resaltaba la sonrisa con la que caminaba en el lugar al que fue a disfrutar una cita casual con sus amigas, tal como lo destacó en un post para sus 83.2 millones de seguidores en Instagram.

Su publicación, que va acompañada con una serie de emojis de sol, ya tiene más de 1 millón de reacciones y comentarios que avalan su estilo.



Foto: Instagram @dualipa

Dua Lipa, amante de los shorts denim y las botas para esta temporada

Además de sus videos musicales y salidas casuales, la cantante nos muestra que le gusta utilizar las prendas que están en tendencia. Por ejemplo, en otro de sus recientes post, la artista aparece utilizando un short denim con una blusa color verde limón y unas botas de red de punta cuadrada color morado, look que podría ser tu inspiración para una salida nocturna.

No cabe duda que Dua Lipa siempre se atreve a imponer moda con prendas como los short denim y botas vaqueras que pueden parecer un poco extravagantes, pero ella les da un toque especial y nos enseña que en esta temporada es una combinación ganadora.

