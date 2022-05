Dua Lipa nos muestra cómo llevar un vestido boho sin brasier

Todo parece indicar que Dua Lipa no se cansa de imponer tendencia en todos los países a los que viaja, pues esta vez la cantante británica se encuentra paseando por las calles de Berlín, donde no dudó en darnos cátedra de estilo con su look de impacto, ideal para lucir radiante en días calurosos.

No es novedad que la intérprete de “Break My Heart” retome algunas tendencias que fueron populares en los años 60 y 70, trends a los que Dua Lipa les agrega su toque personal y muy original e impone tendencia con el resultado.



Foto: Instagram @dualipa

Esta vez no fue la excepción, pues la cantante nos mostró que la mejor manera de sobrellevar el clima esta temporada y lucir radiantes al mismo tiempo es de la mano de un vestido boho, una prenda fresca, ligera y con corriente hippie que Dua Lipa nos enseñó a lucir como toda una experta, olvidándose del brasier para aportar mayor comodidad y sensualidad a su look.

Dua Lipa derrocha sensualidad con vestido boho sin bra

Para disfrutar del clima, Dua Lipa tomó como principal aliado un vestido boho que nos enamoró de inmediato, pues esta prenda es un esencial de la primavera y la moda de los próximos meses, ya que las telas ligeras son ideales para lucir un look relajado, desenfadado, pero glamuroso.



Foto: Instagram @dualipa

La cantante lució más sexy que nunca al armar un look de primavera enfundada en Marni por un vestido desenfadado, estampado con una enorme flor blanca y bajo acampanado, así como aberturas en la parte central delantera y trasera.



Foto: Marni

Sin duda, un vestido relajado que Dua Lipa llevó sin bra para convertirlo en un look ganador, glamuroso y muy sensual. Para complementar, agregó accesorios sutiles y unos lentes negros que no pueden faltar en tu bolso antes de salir de casa.



Foto: Instagram @dualipa

