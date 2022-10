Dua Lipa causa furor en Instagram con su look motomami

Dua Lipa no deja de sorprender a sus más de 87.5 millones de seguidores en Instagram con sus looks tan arriesgados, ya que ha dejado claro que no le teme a experimentar a la hora de vestir con nuevas tendencias, ahora probando un poco con la estética que maneja la cantante catalana Rosalía.

El estilo “motomami” se refiere principalmente al nombre del tercer álbum de Rosalía, titulado de esta manera la cantante ha expresado en sus redes sociales que su significado viene de dos palabras “moto”, que en japonés significa fuerza, y “mami”, del español que es la manera de referirse a las madres, y también lo asocia con la fragilidad y fue así como fusionó ambas palabras; también por el amor hacia su madre que siempre iba en moto.

Este significado trascendió por completo para convertirse en un referente de moda al utilizar prendas de cuero y estilo motociclista asociadas con la vestimenta que utiliza en su álbum, videoclips y en su exitosa gira mundial.

El alcance de todo esto y el fenómeno viral que ha causado la intérprete de “Despechá” es tanto que automáticamente se piensa en ella cada que vemos alguna prenda con tales características, como este look de Dua Lipa que se está volviendo la sensación de todo internet.



El look motomami de Dua Lipa

Dua Lipa también está pasando por un exitoso año en su carrera, se encuentra en medio de una gira mundial con llenos totales por todas partes y cuenta con un arriesgado estilo que constantemente la lleva a probar tendencias nuevas, como su outfit motomami.



Foto: Instagam @dualipa

El total look Givenchy es protagonizado por una "racing jacket". La chaqueta es oversize, con hombreras y de corte recto, en colores rojo con negro y franjas blancas, abajo de la chaqueta lleva un top negro con transparencias y aberturas. El pantalón va a juego con los mismos patrones lineales y el nombre de la marca.

Su beauty look destaca por unas sombras oscuras con efecto alargado, un toque de rojo en el lagrimal y un delineado inferior profundo. En los labios luce un color natural con toque de gloss para añadir volumen y su peinado es recogido con un fleco de lado.

Como complemento, lleva una maxi cadena en color dorado, con unas arracadas y una manicura colorida con cuadros negros, que, en conjunto hacen referencias al mundo de las carreras de Fórmula 1.

