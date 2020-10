Como ya sabrás, Halloween y Día de Muertos ya se encuentran a la vuelta de la esquina y mucha gente puede llegar a tener pequeñas reuniones con sus amigos más cercanos por lo que debes preparate para que tu makeup sea el centro de atención en estas reuniones.

Aunque este año no ha sido del todo agradable, las medidas sanitarias se han ido relajando un poco con el paso del tiempo y hemos podido avanzar en el semáforo epidemiológico, las reuniones serán pequeñas, por lo que tu makeup tiene que ser increíble.

via GIPHY

Si lo que tú necesitas es inspiración porque no sabes qué hacer en tu carita, aquí con gusto tenemos las ideas más frescas con las que podrás bailar “¿Qué monstruos son?”, sin dejar de lado tu look.

via GIPHY



Leer también: Maquillaje de Catrina con el que te verás increíble en estas fechas



Las arañas llegan siempre para salvar la noche

Maquilla tu rostro como normalmente lo haces. Aquí lo que puedes hacer es que puedes llevar al segundo nivel tu maquillaje de diario dándole un toque de fiesta con tus cosméticos favoritos.

Terminando de hacer tu makeup, lo único que debes hacer es dibujar una araña en tu rostro y rellenarla con un delineador en crema. Recuerda que es necesario que marques las líneas en tu rostro al finalizar tu maquillaje para que la forma que dibujes no quede deforme. y puedes agregar “volumen”, con el uso de cotonetes para simular las patitas.



Un poco de glitter hará la diferencia

Si no te gustan las opciones que hagan referencias a insectos o situaciones de ultratumba, puedes apoyarte con un poco de glitter. Maquilla tu rostro de una forma delicada para que al aplicar el producto no se vea que estás demasiado producida.

Recuerda que puedes llevar algunas tendencias a la hora de hacer este makeup para darle un toque más fantástico a tu look, una de las que seguro se verá bien son los glossy eyes o los labios con tonos metálicos.

No olvides tener cuidado al aplicar el glitter en tu rostro.





Catrina a lo neón

Sabemos que el maqullaje de La Catrina es algo que siempre vemos en estas dos fechas, pues siempre es típico verlo en eventos, fiestas o hasta reuniones familiares. Así que, si lo que quieres es no llegar con la cara totalmente blanca, puedes llevar este maquillaje al segundo nivel alternado con tintas colores pastel y sombras que hagan juego.

La Catrina es sin duda uno de los fashion icons que siempre se encuentra presente en la cultura mexicana, así que si lo que quieres es agregar cristales, perlas, flores y aplicaciones de otro tipo materiales que logren un buen diseño y saquen a flote tu originalidad.



El diablito

Este makeup es también uno de los básicos al que recurren hombres y mujeres sin importar la edad que tengan. Disfrazarse de diablito es una de las opciones que siempre te harán destacar en todas las fiestas, ¿la razón? El color rojo es uno de los que siempre llama la atención.

Te recordamos que siempre que uses pintura para el cuerpo o cosméticos de fantasía selles con un primer o talco para que no se corra tu disfraz. Además hay quien lo lleva a otros niveles con aplicaciones en látex, así que antes lava tu cara para que las impurezas no sean un impedimento para que deslumbres a todos.



Llena de color

El Día de Muertos y el Halloween son las fechas para que saques a la makeup artist que vive en ti, así que si buscas llenar de color cualquier habitación en la que te encuentres puedes sacar ventaja de tus conocimietos y creal algo realmente editorial.





Cosplay

Si lo que en verdad quieres es llamar la atención de una forma divertida y sin la necesidad de maquillaje , puedes sacar toda la creatividad que hay en ti y dejar que te lleve lejos (literalmente habano), pues aunque no lo creas esta opción cobra cada vez más fuerza.

Opciones hay muchas, solo tienes que fijarte en las tendencias más actuales en la política, en sociedad o en cosas que sean cultura popular y aléjate de una vez por todas de las máscaras de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León o algún otro expresidente (realmente no es divertido, ni gracioso).



PD: Entre la sección de máscaras de las que debes de alejarte es sin duda alguna de las máscaras de la película “The Purge”, eso es muy de 2013 y ya no son originales.