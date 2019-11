La manicura, esa sección de la rutina de belleza que nos encanta lucir incluso un poco más que un buen maquillaje aplicando un primer para tu tipo de piel o una rutina de belleza que incluya ácido hialurónico .

Las manos es una de las partes más visibles y lucidoras de nuestro cuerpo, hablan por nosotras, por ello mantenerlas cuidadas es una prioridad, no hay nada más feo que unas manos con una manicura de horror.

Sin embargo, aún hay muchas chicas que no saben que tipo de uña, en específico su forma, va mejor con ellas. Así es, la manicura al igual que la ropa se basa en las proporciones. Lo primero que tienes que hacer antes de decidir qué tipo de uñas te gustan más, es aprender a diferenciar entre esas y las que realmente son favorecedoras para ti.

Recuerda que algunos diseños pueden generar un efecto visual poco favorecedor y muy desproporcionado. Antes de comenzar, necesitas identificar si tienes manos grandes o pequeñas, dedos cortos o largo, uñas ovaladas, picudas o cuadradas.

Ya que tienes ese paso super dominado, es momento de descubrir qué tipo de manicura te queda mejor. ¡Sigue leyendo!



Dedos delgados y largos

Saca provecho de tus manos, son unas de las más versátiles para lucir cualquier tipo de manicura de moda. Las uñas de moda 2019 que puedes llevar son en colores pastel o nude como en el ejemplo, y si te gusta el diseño, agrega algunos destellos en color dorado, se verán divinas.





Dedos cortos y gorditos

Opta por la uña ovalada y un tamaño mediano, no tan largo. Esto es para que visualmente tus manos se alargan y con la forma ovalada se equilibra lo ancho de los dedos.





Manos grandes

El tamaño no debe ser xxl, busca opciones medianas o cortas. La forma de tu uñas puede ser tipo coffin o semicuadradas para estilizar ópticamente tu mano.





Dedos delgados

Estiliza tu mano manteniendo una simetría visual desde el inicio de tu dedo hasta el final de tu uña. La forma cuadrada es muy favorecedora para los dedos delgados. Sigue estos ejemplos de uñas de moda 2019 que puedes llevar.





Dedos intermedios

No son ni tan largos ni tan cortos. La uña que mejor luce en ellos es la almendrada. Alargan y adelgazan más tus dedos.





Manos pequeñas

Las forma ovalada o redonda tiene el efecto óptico de alargar tus manos, te sugerimos llevarlas lisas para que el efecto visual sea mayor.



Uñas angostas

Si el nacimiento de tus uñas es angosto, no hay mejor forma que la cuadrada para ti, de preferencia largas, delgadas y de punta muy cuadrada. La razón alargan tus dedos y se mimetizan con el tamaño angosto de tu uña.



Uñas anchas

La forma cuadrada es la más idónea para ti. Puede usar puntas no tan angulares y también te lucirá lindas.



Recuerda que esto no es un impedimento para que experimentes con otras formas de uñas. Atrévete a probar de todos los estilos, sólo déjate llevar por tu ojo, si esa forma no te convence no lo hagas, pero si te encanta este modelo de uña 2019 y no está dentro de nuestras recomendaciones, adelante.

La idea es que sabes la mejor versión de ti misma

¿Qué te pareció?