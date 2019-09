Danna Paola puso el nombre de México muy alto este fin de semana al seleccionar un mono del diseñador mexicano Alfredo Martínez para la premier de la segunda temporada de la serie Élite, en Madrid, España.



La prenda está confeccionada con transparencias y lentejuelas plateadas, la cual combinó con un cinturón y unas zapatillas en color verde de Manolo Blahnik (aunque hubiésemos preferido otro color).



Cabe destacar que Alfredo Martínez es uno de los diseñadores más reconocidos de México y sus diseños buscan empoderar a la mujer, por lo que no dudamos que Danna Paola haya elegido un look del tapatío para sentirse poderosa.



A pesar de un look digno de nuestra mejor vestida de la semana, Danna Paola dejó impactados a todos con la selección de su joyería, la cual consistió en piezas de la firma Bvlgari. Tan solo hay que detenernos a pensar que los aretes de cabeza de serpiente en oro blanco con ojos de esmeralda – y que combinaron con sus Manolo– tienen un costo de 26 mil 400 dólares, lo que equivale a cerca de los 540 mil pesos mexicanos. ¡Medio millón de pesos en sus orejas!

Con tan solo el precio de los aretes, un mexicano promedio podría comprarse una casa de interés social. No cabe duda que no hay límites para el lujo y con este look quedó demostrado que el dinero no compra la felicidad, pero cómo ayuda.



¿Qué opinas?