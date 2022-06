Danna Paola enciende Instagram con vestido de llamas

Danna Paola es una de las fashionistas favoritas de la temporada porque sabe cómo combinar prendas atrevidas para convertirlas en un look elegante y sensual. En esta ocasión nos dejó cautivados con un vestido de llamas que a todas les resulta favorecedor.

La protagonista de Élite se encuentra en Miami disfrutando del clima y, como el ícono de moda que es, comparte con sus admiradores su buen gusto para vestir a través de fotografías en su cuenta de Instagram, la cual acumula más de 34 millones de seguidores.

Mediante sus redes sociales podemos comprobar que no ha existido ni un solo día en que no de cátedra de estilo. Y es que Danna Paola no pudo resistirse a mostrar sus atuendos con prendas clásicas que marcaron la década de los 90, como su vestido lencero. En De Ultima te contamos todos los detalles.



Foto: Instagram @dannapaola

Danna Paola lució su vestido lencero de llamas en un look casual

Si bien la estética de Danna Paola es atrevida, pues suele llevar outfits en colores neón, mezclilla y texturas que no pasan desapercibidas. Con su vestido nos comprobó que un print de llamas es perfecto para llevarlo en una salida de noche.

Cuando de moda se trata, no hay nada más sexy y elegante que un vestido lencero, una prenda que es indispensable en tu clóset. Y así como lo vemos con Danna Paola, celebridades como Kate Moss o Sofia Coppola convirtieron a esta prenda en un clásico versátil para cualquier ocasión.

Aunque los vestidos lenceros fueron presentados durante las colecciones de verano del año pasado, no han dejado de estar dentro de lo más chic de las tendencias del 2022 pues se adaptan al combinarlos con cualquier estilo que se te ocurra: minimalista, romántico, preppy o urban-chic.

Tú decides qué tan formal o casual quieres llevarlo. Y es que uno de los elementos que caracteriza a este tipo de vestidos es el acabado satinado, por lo que también se les conoce como Silk Drees, y principalmente los encuentras en colores básicos como el negro, beige y cobre.



Foto: Instagram @dannapaola

Sin embargo, Danna Paola nos tiene acostumbrados a elevar una prenda, por lo que le dio un toque personal al lucirlo con un print de flamas de fuego. Su outfit lo acompañó con un sleek bun, que durante estos meses ha cobrado fuerza por ser el icónico peinado recogido de las supermodelos.

La cantante añadió un par de aretes y collar en color dorado, y así, sin más ni menos, logró encender la temperatura de Instagram, haciéndole honor al estampado de su vestido de llamas satinado.

Combina tus vestidos lenceros como Danna Paola

Otra de las ventajas de tener un vestido lencero como el de Danna Paola es que puedes combinarlo con el calzado que más te acomode. No es una regla, pero un tip que te puede sacar de apuros es utilizar unas zapatillas abiertas de tacón o stilettos si es que quieres hacer un look formal de noche.

Aunque si lo tuyo son los atuendos casuales, puedes conjugar el vestido lencero con sandalias acolchadas o hasta llevarlo con tenis para darle una vibra más Street Style.



Foto: Instagram @dannapaola

Saca tu lado creativo como Danna Paola y anímate a jugar con estampados llamativos en tus looks, no solo estarás a la moda, sino que te robarás las miradas a donde sea que vayas.

