Cuánto cuestan las chanclas Chanel de Cynthia Rodríguez

Cynthia Rodríguez es una de las famosas que se mantiene muy activa en redes sociales, razón por la que sus seguidores no le pierden el paso. Sea el look que sea, sus fanáticos no dejan de adular su buen sentido para vestir y en esta ocasión flechó a más de uno con sus chanclas Chanel.

A pocos días de terminar sus vacaciones por Europa, la conductora al parecer se encuentra viviendo una de sus mejores etapas, pues confirmó su matrimonio con el cantante Carlos Rivera.

Además de las buenas noticias, Cynthia Rodríguez dejó sin aliento a las amantes de la moda con un lujoso look que demuestra porqué es considerada un icono fashionista. En De Última te damos los detalles de las sandalias más codiciadas del verano.



Foto: Instagram @cynoficial

El lujoso look de Cynthia Rodríguez

La conductora compartió con sus 4 millones de seguidores en Instagram una fotografía donde se le observó modelar un conjunto tweed. Un tejido de lana suave al tacto que, si se utiliza en las prendas adecuadas, se puede llevar en días soleados sin la menor de las preocupaciones.

Aunque su conjunto tweed verde se encuentra entre lo más fresco de las tendencias, fueron sus chanclas Chanel las que nos hacen pensar que las “Ugly sandals” son la mejor opción para tus outfits del día a día.

Desde el año pasado, cuando Chanel presentó su colección “Balade en Méditerranée”, las chanclas se perfilaron como el nuevo grito de moda. Y aunque la firma francesa presentó diferentes diseños, las que destacaron sobre todas fueron las “Dad sandals” o sandalias de papá.



Foto: Chanel

Y es que diversos expertos coinciden en que su diseño de doble broche las hace lucir como los huaraches que usaban los papás en los años 80. Así que su vibra retro es parte del encanto por el que muchas se sienten atraídas por este calzado en particular.

Tal como sucede con algunas bolsas clásicas, las chanclas con textura “acolchada” comenzaron a invadir los armarios y a adaptarse a los estilos desenfadados, como el Street y Urban, y hasta los más exquisitos, como el romántico y boho.

Cynthia Rodríguez modeló su conjunto tweed con unas chanclas en color rosa. Si bien no es un color neutro al que se le puede sacar mucho provecho, un estilo de sandalias así aportará versatilidad a tus atuendos.

Leer también: Kylie Jenner celebra su cumpleaños 25 con vestido semitransparente

Esto cuestan las “Dad Sandals” de Cynthia Rodríguez

A través de su Instagram, Cynthia Rodríguez ha demostrado que es una amante empedernida de los accesorios, ropa y calzado de lujo. La hemos visto desfilar con bolsas Yves Saint Laurent, Chanel, Dior y muchas otras firmas que forman parte de su selecto armario.



Foto: Instagram @cynoficial

Sus chanclas Chanel no son la excepción. Este modelo tiene un precio de 32 mil 745 pesos, según se especifica en el sitio oficial.

Y contrario a lo que vemos en casas de diseño lujosas, las puedes encontrar en diferentes colores, desde los sobrios hasta los más vibrantes.



Foto: Chanel

Si te enamoraste de las Dad sandals, pero no te puedes dar el lujo de pagarlas, diferentes marcas tienen sus propias versiones a precios más accesibles. A continuación, te mostramos algunas ideas:



Foto: SheIn



Foto: Mango

Como ya lo vimos con Cynthia Rodríguez, unas sandalias pueden transformar tu mood y atuendo. Así que prepárate para lucir fabulosa este verano.

Leer también: Ángela Aguilar protagoniza portada de revista luciendo su lado más glam