Cuáles son los perfumes más vendidos en lo que va de 2022

Sin duda alguna, los perfumes son una pieza clave para armar el look perfecto según la ocasión. El aroma, junto con los demás elementos visuales, hacen que un outfit esté completo otorgándole cierta personalidad y estilo únicos. Pero si no sabes cuál es la fragancia que puede hacer que todos te volteen a ver, tal vez puedas basarte en la lista de las más vendidas en lo que va del 2022.



Desde principio, y hasta mitad de año, ciertos perfumes se han posicionado en la cima de ventas, ya sea por su popularidad, su composición, duración e, incluso, por quiénes lo promocionan. Estas fragancias han sido las más vendidas de acuerdo con una investigación realizada por la revista española Telva, especializada en moda y belleza, que enlista cuáles son los perfumes de mujer más vendidos en este 2022.

Leer también: Alerta tendencia: así llevaremos los ear cuffs en verano

Los 4 perfumes de mujer más vendidos en 2022

Los perfumes, como productos populares en la moda y belleza, son piezas adquiridas en gran parte del mundo. Símbolo que otorga personalidad, se han convertido en un objeto de deseo para las personas que los usan, influyendo de manera positiva en su sentido sensorial del olfato, mejorando su estado de ánimo y encontrando en sus aromas una nueva forma de expresión.

Dado que para muchas personas este producto es uno de los indispensables en su tocador, se preguntarán ¿cuáles perfumes son los más vendidos? Pues aquí te compartimos la lista de los 4 más populares:



Coco Mademoiselle de Chanel

Coco Mademoiselle se ha colocado como uno de los perfumes de Chanel más vendidos en lo que va del año. Se caracteriza por su aroma fresco con notas de naranja, jazmín y rosas con unos acentos de pachulí y vetiver. Su precio de venta en pesos mexicanos para su frasco de 100 mililitros (ml) es de aproximadamente 3 mil 500.



Imagen: chanel.com



J’adore Eau de Parfum de Dior

Otra de las fragancias que se han vendido más en este 2022 es el perfume J’adore Eau de Parfum de la marca Dior, quien lo considera como el gran floral femenino de todos los tiempos al entrelazar en su composición esencias como la Rosa de Damasco y la del Jazmín Sambac. Este perfume, en su presentación de 100 ml está a la venta por un precio aproximado de 2 mil 300 pesos mexicanos.



Imagen: dior.com



For Her Music Noir Rose de Narciso Rodriguez

Esta nueva versión de perfume se ha posicionado como una de las más vendidas incluso por arriba de su antecesora For Her, pues ahora el Music Noir Rose de Narciso Rodriguez ha generado gran expectación gracias a su nueva composición hecha con notas de nardos, almizcle, ciruela, bergamota italiana y vainilla oriental. Su precio de venta en su edición de 100 ml ronda entre los 2 mil 200 pesos.



Imagen: narcisorodriguez.com

Concentré D'orange Verte de Hermès

Este perfume sigue posicionándose como uno de los más vendidos. Su popularidad la encabeza sus notas de frescura a través de las cortezas y hojas de naranja, limón, mandarina, menta y brotes de grosellero con un sello amaderado de musgo de roble y pachulí. La fragancia tiene un precio de venta de aproximadamente 3 mil 600 pesos mexicanos en su presentación de 200 ml.



Imagen: hermès.com

Leer también: Belinda luce mocasines Prada de 19 mil pesos y gorro de 25 mil

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters