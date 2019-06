Crop top: el must del verano

Una de las prendas que no debe faltar en el guardarropa de verano es el crop top, una pieza sensual, atractiva y fácil de combinar, que le aporta un toque fresco y relajado a cualquier look.

Básicamente, un crop top es una blusa corta, que deja al descubierto un poco del abdomen y, en función de qué tan ejercitados estén tus “abs”, puedes llevarla más ajustada o suelta.

Fue muy popular en los años noventa, cuando las estrellas de la música como Madonna y Janet Jackson la usaban para toda ocasión.

El encanto de esta prenda radica en que es muy fácil de combinar, porque puede llevarse con shorts, faldas, pantalones y jeans.

En función de su diseño, estampado y materiales con que esté confeccionada, puede completar un outfit relajado de fin semana o uno más formal.

Una de las reglas para usar esta prenda es buscar el equilibrio. Es decir, si el crop top es muy corto, es mejor combinarlo con prendas de cintura alta; si es más largo, la pieza inferior puede ir a la cadera.

Si es muy ajustado, la prenda inferior debe ser amplia, tal y como la lleva Kristen Stewart, quien lo combinó con un pantalón color rosa de talle alto.

Si piensas que solo es una prenda casual, estás equivocada. Jlo nos puso el ejemplo de que puede usar en una ceremonia de gala, como ella lo hizo en la entrega de premios The Council of Fashion Designers of America, Inc. (CFDA).

Este look, por cierto, fue uno de los más comentados de esa noche, porque combinó un crop top ajustadísimo de manga larga y cuello alto con una impresionante falda de gran cauda. Ambos en color naranja.

Otras famosas como Brie Larson se ha decantado por lo juegos de pantalón y crop top. Ella juega con los brillos y volúmenes de las prendas.

Nathalie Emmanuel nos muestra cómo combinarlo en un total denim. La actriz de Game Of Thrones prefiere un sencillo crop top color negro.

Las actriz Gal Gadot y la cantante Taylor Swift también lo combinan con jeans. La primera con una sencilla camiseta blanca y la segunda con una coqueta versión en amarillo con mangas globo y resorte.

Selena Gomez prefiere la versión deportiva, con una prenda de escote barco, muy amplia y cómoda.

También se puede usar en look retro, como el que muestra Elle Fanning, quien usa un coordinado de crop top ajustado y sin mangas con un pantalón amplio a la cadera. Para rematar, lleva grandes accesorios.

Margot Robbie y Emily Blunt nos muestran la versión más relajada de la prenda, combinada tanto con falda y pantalón.

Jennifer Lawrence prefiere usar la versátil prenda en looks formales cuando asiste a diversos eventos. Ella combina el crop top con faldas.

Las mexicanas no se quedan atrás. A Belinda y Danna Paola les gusta usar crop tops con shorts, para mostrar lo ejercitado de sus piernas y abdomen.

¿Cuál look te gustó más?