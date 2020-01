Billy Porter es uno de los actores que más da de qué hablar en las alfombras rojas. Su estilo es arriesgado y sobre todo inspirador para todos aquellos que dicen que la extravagancia no conoce límites. Además de ser un activista Queer y un claro ejemplo que la ropa no tiene género, Billy Porter sorprende cada día con sus looks increíbles y sencillamente nos encanta. Y para la alfombra roja de los Critic's Choice Awards, Billy se ha coronado como uno de los personajes con mayor fuerza en su estilismo.

Para esta alfombra roja, el actor presumió un jumpsuit que simulaba un vestido de color verde strapless que contrastaba con un verde más oscuro en la parte de abajo. Este modelo fue firmado por Hogan McLaughlin, cuyos diseños siempre apuestan al minimalismo, las formas geométricas y, por supuesto, los bloques de color.

Asimismo, el actor complementó el look con joyería en plata. La cual consistió en una gargantilla, muñequeras y anillos estilo armadura muy adhoc al look extravagante. Asimismo, sus uñas en amarillo con un toque de diamantina hicieron un buen contraste.

No obstante, lo que realmente llamó la atención fueron los tatuajes temporales de mariposa que Billy llevó por todo el escote y los brazos. Este look remite a uno de los más icónicos de la industria de la moda.

Así es, hablamos de Salma Hayek, quien en 1998, para la alfombra roja de los MTV Movie Awards, lució un vestido color negro sin tirantes y con tatuajes de mariposa en el cuello, escote y brazos.



Fotos: Agencia / Getty Images

Sin duda esta referencia fue bien recibida por usuarios en redes sociales, quienes de inmediato dijeron que esta tendencia era tan atemporal y que en época del retorno de las tendencias noventeras esta resultaba ser un éxito rotundo.