“¿Cuántos años tienes?”, es una pregunta que no sabemos (o, más bien, no queremos) responder, pues tú ya conoces tu edad, pero, ¿por qué tienen que saberla los demás?. A esto agrégale comentarios completamente desatinados sobre nuestros cuerpos, la música que escuchamos o simplemente no seguir una rutina “adecuada” de nuestra edad son factores que las personas agregan a alguien que ya se encuentra envejeciendo.

Seamos completamente honestas con nosotras mismas, pues el paso del tiempo es algo que no podemos detener, y todos lo sabemos, pero, no nadie contaba con que haríamos esta nota sobre cosas que te hacen lucir más grande de lo normal, si en verdad quieres dejar de escuchar que te ves “más grande” no dejes de leer esto, porque tenemos los tips para que dejes de pasar por esta situación.

Teñirte el cabello de un color demasiado oscuro.

Debemos de admitir que las cabelleras oscuras son algo que a muchas nos encantan, pero realmente este es un factor determinante para que nos aumenten más edad de la que tenemos, estos colores de cabello nos marcan las facciones y enfatizan líneas de expresión.

Usar una base diferente a nuestro tono de piel.



Esto nos pasa a todas, incluso nos pasa cuando estamos aprendiendo a maquillarnos pues el elegir una base ideal para nuestros tonos de piel es una actividad que toma tiempo para justamente evitar que se vea una diferencia entre nuestro rostro y nuestro cuello.

El uso de un lipstick muy oscuro.

Sabemos que los tonos oscuros en casi todas sus presentaciones a muchas les encantan, pero, ¿qué tanto podemos sacarles provecho para con nosotras?, son hermosos y lo sabemos, pero debes de ser consciente que no son ideales para tu día a día, opta por algo más en tonos claros o alegres.

No aplicar el maquillaje de manera correcta.

Nadie nace sabiendo maquillarse y mucho menos somos expertas en este arte y las que lo saben, son muy pocas. Aplicar productos de manera incorrecta es algo que nos hará incluso lucir fuera de tendencia y esto no lo queremos. Tómate tu tiempo y aprende a maquillarte correctamente o si puedes acude a una clase, esto te servirá bastante.

Exagerar en prendas tipo vintage.

Entendemos que la moda tiende a ser cíclica y también el que hay prendas completamente atemporales, pero eso no quiere decir que no tenemos que tener cuidado con este estilo y más si somos amantes de este. Aquí siempre aplica el menos es más, ya que no quieres dar la imagen de que saliste de algún video de Flans... ¿O sí?

Seguir comprando ropa de adolescente.

Crecer es duro y más duro es darse cuenta que no tenemos 19 otra vez, puede que a esa edad no tuviéramos un estilo definido, este error lo cometemos al querer refrescar nuestros armarios.Pero también debes saber que existen muchas más prendas que puedes usar y con las que te verás fantástica; de lo contrario, solamente lucirás como una adulta atrapada en la adolescencia

No cuidar tu cabello.

Nuestras rutinas diarias nos dejan un espacio nulo para poder cuidarnos como quisiéramos, pero el que ahora trabajes, vayas a la universidad e inclusive te hayas convertido en ama de casa o madre de familia no es excusa para dejar de cuidar de ti, pon atención a tu cabello y más si eres fan de tenerlo largo.

No sonreir

Este es el mejor accesorio que tenemos, nos vemos jóvenes, geniales y sobre todo con mucha paz con nosotros. Puede que suene tonto decirte que lo hagas o que te lo estemos aconsejando pero cambias toda la perspectiva de un lugar y hasta de tus facciones con hacer esto