Seguramente tomaste el control de todo: de organizar la cena navideña, de comprar los regalos de toda la familia (y hasta lo que se van a poner hoy, en la cena de Noche Buena), armaste la decoración y, como siempre, debes estar corriendo con los últimos detalles, porque quieres que todo quede como lo imaginaste. Y, aunque pensaste que tu outfit de hoy también estaba listo, se te acaba de cruzar por la cabeza que tal vez esos zapatos que elegiste para el vestido, no combinan del todo, o que prefieres llevar el pelo recogido pero no tienes una accesorio para que tu peinado luzca más bonito y, ¡oh!, en qué estabas pensado cuando creías que tenías un clutch metalizado, si solo tienes una bolsa negra y otra con florecitas...

¡Tranquila! Que no cunda el pánico. Estos 5 complementos, sin importar lo que lleves puesto, le darán un giro más chic a tu look. Son piezas económicas y que podrás conseguir en cualquier firma low cost. Así que no busques más. Tu noche será muy especial.



Moño con lentejuelas

Aunque los cintillos grandes con aplicaciones y los clips de cristales aún están en tendencia, ¡todo el mundo los lleva! Mejor opta por accesorio que sea clásico, pero a la vez romántico, delicado y diferente (el toque de lentejuelas le da un aire de fiesta muy chic). Además, es perfecto si con las carreras no te da tiempo de estilizarte el pelo o, simplemente, prefieres llevarlo recogido porque para todas las cosas que debes hacer, como buena anfitriona, nada mejor que la comodidad.



Cinturón metálico

Si vas a optar por llevar un look en tonos neutros como negro, blanco, beige, rojo... o tu opción más práctica es lucir un total look en estos colores, necesitarás una pieza que rompa lo monocromático y aporte lujo, glamour y un toque que impresione a la vista. Este cinturón metálico tipo cadena con aplicación de joya es ideal para llevarlo en pantalones, faldas, vestidos, jumpsuits y hasta sobre suéteres oversize o blazers. Además de dar un giro diferente a tu atuendo, estilizará tu figura al enmarcar la cintura.



Sandalias multitiras

No todos los modelos de calzado, por muy elegantes que parezcan, se adaptan a las diferentes piezas que lleves en la parte de abajo. Sin embargo, hay modelos específicos que ayudan a alargar las piernas, a estilizar la figura y a hacer que los pies se vean más delicados. Este es el caso de las sandalias con tirantes. Las de una sola cinta en la parte de los dedos en la más común y se adapta a todos los looks. Pero estas de multitiras de punta cuadrada te harán lucir más juvenil y moderna. Y estas, particularmente, tienen un acabado reflectante que, al tener contacto con la luz, pareciera que cambian de color hacia púpura y azul.



Aretes extra largos

Con unos aretes largos no necesitarás ni collar, ni pulsera, ni nada más. Todo tu enfoque estará del lóbulo de la oreja al cuello. Puedes aprovechar las festividades para elegir un modelo con strass, brillantes o perlas. Puedes usarlo con cualquier tipo de ropa y escote, desde un cuello alto hasta un strapless. Si notas que tu cuello no es muy largo pero quieres llevar uno de estos modelos, entonces recógete el pelo para que dejes libre el cuello y los hombros y puedas lucir el arete como quieras, También puedes llevar uno pendiente largo en una oreja y en la otra colocar un arete corto en forma de punto.



Clutch versátil

La idea es que esta noche luzcas un bolsa donde puedas llevar lo imprescindible. No, olvídarte de buscar algo donde puedas meter las ballerinas para regresar a casa, pero también es importante que prefieras un modelo que sea versátil (que quede bien con un vestido de terciopelo o con un par de jeans) y que puedas usar todo el año. Un clutch en tono metalizado (como dorado o plateado) será una joya más para tu atuendo y siempre te dejará muy bien parada.



Con estas cinco piezas, no tienes que romperte la cabeza para completar tu atuendo de esta noche, y lo mejor es que están al alcance de tu mano.

