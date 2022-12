Cómo volver a blanquear la ropa amarillenta

A todos nos ha pasado. Tenemos una prenda que nos gusta mucho cómo nos hace ver y sentir por lo que la usamos tanto que termina descolorida o, si es blanca, con unas feas manchas amarillas que indican que la tela se ha percudido. Antes de que te resignes a tirarla, conoce estos consejos para devolverle su mejor apariencia.

Es obvio que la ropa se irá desgastando con el uso, pero si le damos el cuidado adecuado podremos garantizar que se seguirá viendo fabulosa por más tiempo, y una de las claves en ese sentido es saber lavarla.

Pero si no seguiste las instrucciones de cuidado y tu ropa blanca se ha puesto amarillenta no te preocupes, no todo está perdido.

¿Por qué la ropa blanca se pone amarilla?

Lo primero que vale la pena aclarar es que el que una prenda blanca adquiera un tono amarillento no necesariamente significa falta de higiene.



Lo que sucede con algunas telas de este color, como explica Unilever, es que el sudor, del polvo y del roce con otras prendas, hacen que la ropa luzca percudida.

E, incluso si no las utilizas, pueden adquirir ese color amarillento pues dejar la ropa guardada por mucho tiempo en un ambiente húmedo o sin ventilación ocasionará que pierdan su tono blanco.

Por ello la primera recomendación que te vamos a compartir es que, cuando laves, no mezcles tus prendas de color con las blancas y utiliza el ciclo recomendado por tu lavadora o el que se especifica en las etiquetas

Otro consejo es no utilizar productos de limpieza con químicos cuando se trate de prendas de poliéster pues esto puede ocasionar la aparición de manchas. En ese sentido, cuando te vistas de blanco procura no dejar que el desodorante, crema o perfume toquen tu ropa.

También presta atención al agua, si por alguna razón el agua que estás utilizando para lavar no es clara, cuidado, las prendas blancas no quedarán brillantes como esperas.

Y no guardes tu ropa a menos que esté completamente seca pues el detergente, suavizante y otros agentes podrían generar manchas.

Remedios para blanquear la ropa

Existen varios trucos para blanquear la ropa en casa, todos implican productos naturales. Conoce algunas opciones:

Vinagre blanco. El vinagre es un ingrediente clave para la limpieza del hogar y también lo puedes utilizar en tu ropa. Para ello agrega 1 taza de vinagre blanco a tu jabón en la lavadora y lava tus prendas como de costumbre.



Bicarbonato de sodio. Otro remedio clásico es el bicarbonato. En este caso coloca media taza de bicarbonato de sodio a tu lavadora para obtener prendas más blancas. Pero si lo que quieres es atacar manchas específicas, mezcla el bicarbonato con jugo de limón y aplícalo directamente sobre la tela, deja actuar y luego lava la prenda normalmente.

Agua oxigenada. Otra opción natural es, en un recipiente con agua, agregar un poco de agua oxigenada, sumergir las prendas blancas y dejarlas en remojo durante 2 horas. Después solo enjuaga y lava tu ropa de la manera habitual. Esta opción además eliminará bacterias.

Leche. Si ninguno de los anteriores te convence es momento de ir al refrigerador. Este método es especial para blanquear ropa percudida de algodón y consiste en poner tu prenda en un balde y dejarla en remojo con leche durante un par de horas. Luego enjuaga y lava en la lavadora.

Limón. Para este remedio hierve un litro de agua y agrega el jugo de 2 limones. Coloca tu ropa blanca en la mezcla por media hora, después talla en las partes donde haya manchas, enjuaga y lava la prenda de forma habitual. Un consejo adicional para este método es agregar una cucharada de sal.

Seca al sol. Uno de los consejos más efectivos es dejar tus prendas blancas secar al sol pues, aunque no lo creas, esta luz actúa como un blanqueador natural.

