Si durante estos días libres, decidiste disfrutar bajo el sol y ahora tienes la piel roja, caliente y hasta tirante, definitivamente has sufrido alguna quemadura. Aunque usar protector solar debería ser el paso número uno en tu rutina de cuidado, esto no es garantía de que tu piel no sufra, sobre todo si te expusiste por muchas horas y no lo retocaste.

Pero no te preocupes, si esto ocurre, el aloe vera puede convertirse en tu mejor aliado de origen natural para calmar esas quemaduras solares.

Demasiado tiempo de exposición bajo el sol, puede causar quemaduras. Foto: Pexels

Leer también: Las propiedades curativas de la piedra de alumbre en la piel

Por qué el aloe vera es un gran aliado para las quemaduras

También conocida como sábila, esta planta cuenta con múltiples beneficios para la piel. Su gel contiene más de 75 compuestos activos como vitaminas, enzimas, minerales y aminoácidos, que actúan como antiinflamatorios, hidratantes y cicatrizantes. Pero lo mejor es su capacidad de brindar alivio inmediato y refrescante, apenas se aplica en la piel.

Por esta razón, cuando nos exponemos al sol por mucho tiempo y los rayos UV penetran en las capas más profundas de la piel causando daño celular, el aloe vera actúa como un bálsamo natural. Y no solo calma y desinflama, sino que también “estimula la producción de colágeno e hidrata”, según la homeópata Xóchitl Quintero.

El aloe vera tiene propiedades antiinflamatorias. Foto: Pexels

Cómo usar correctamente el aloe vera

Mientras más puro se utilice, mucho mejor. Así que sí tienes una planta de aloe vera en casa, corta una hoja, ábrela por la mitad y extrae el gel transparente del interior. Aplícalo sobre la piel limpia y seca. Si no tienes acceso a la planta, busca un gel de aloe vera que sea lo más puro posible, “lo ideal es que tenga el 90% de contenido de aloe, sin alcohol ni fragancias, explica Quintero.

Es importante que lo apliques varias veces al día para que sea más efectivo, guárdalo en el refrigerador para que en estado frío disminuya la inflamación y no lo utilices en heridas abiertas. Recuerda siempre consultar con un especialista primero.

Leer también: Quiénes no deben usar aloe vera en la piel

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters