Cada año, el 31 de diciembre se convierte en una especie de ritual: además de brindar, comer uvas y hacer propósitos, muchas personas eligen su outfit según el significado del color para atraer aquello que desean en el nuevo año. Más allá de la superstición, los colores tienen un impacto psicológico y energético que puede ayudarte a sentirte más confiada y positiva mientras recibes el año que comienza.

Guía de colores para vestir en Año Nuevo. Foto: Zara, Sasha, Julio, Guess

Desde tonos que simbolizan prosperidad hasta aquellos que fomentan el amor y la serenidad, combinar color y estilo es una forma sencilla de poner intención a tu look. Además, elegir tu outfit con conciencia te permite empezar el año con confianza, algo que la moda también celebra.

De qué color vestir en Año Nuevo

Rojo: amor y pasión

El rojo es el color de la energía, la fuerza y la pasión. Usarlo en Año Nuevo puede ayudarte a atraer relaciones románticas, potenciar tu autoestima y llenarte de vitalidad para iniciar proyectos con determinación.

El rojo simboliza amor, fuerza y pasión, ideal para atraer relaciones intensas. Foto: Zara, Stradivarius, Guess

Tips de estilo: si no temes llamar la atención, elige un vestido o un un total look rojo, este puede ser con pantalón y blusa; usa accesorios discretos para que resalte el color llamativo. Para brillar con equilibrio, puedes elegir una blusa elegante o sexy, según tu estilo, incluso un suéter de punto para protegerte del frío. Lleva el top que elijas con jeans; falda midi o pantalones en tono neutro. Si solo quieres una pequeña dosis de rojo: elige un accesorio que resalte, como un cinturón, zapatos o clutch.

Amarillo: dinero y prosperidad

Los tonos amarillos y dorados están asociados con la abundancia, el éxito y la creatividad. Son ideales si tu objetivo para el año que comienza es la prosperidad o nuevos proyectos financieros.

Estos tonos se asocian con abundancia y éxito. Foto: Tous, Sasha, Liverpool

Tips de estilo: puedes elegir una sola pieza en amarillo vibrante, como un top, y combinarlo con pantalón neutro. Los tonos claros se pueden sumar a looks de estilo romántico y clásico: vestido, blusa, traje o conjunto, abrigo o bolso. El dorado es para expresar celebración con tu look, puedes lucir desde un vestido corto hasta un top con su brillo, también puedes incluirlo fácilmente al outfit con tus zapatos y joyas.

Blanco: paz y limpieza

El blanco simboliza pureza, claridad y nuevos comienzos. Es un clásico de Año Nuevo porque representa la limpieza de energía y la oportunidad de empezar de cero.

El blanco representa limpieza, claridad y la oportunidad de empezar de cero en Año Nuevo. Foto: Guess, Liverpool, Zara

Tips de estilo: blusas, pantalones o vestidos blancos, combinados con tonos neutros o metálicos para un toque chic. Recuerda que la camisa blanca es sinónimo de elegancia, así que puedes llevarla en tu look de Año Nuevo, tanto con jeans como con pantalones y faldas elegantes. Su versatilidad la hace perfecta para combinar con prendas estampadas. Con el anuncio del color del año según Pantone: Cloud Dancer, se reafirma la tendencia del 'total white', puedes incluir varias texturas ricas, como el efecto pelo.

Morado: transformación y espiritualidad

El morado se asocia con la introspección, la sabiduría y la transformación personal. Es ideal para quienes buscan claridad, crecimiento interior y proyectos creativos.

El morado simboliza transformación, espiritualidad y crecimiento personal para el nuevo ciclo. Foto: Shasa, Zara, Tous

Tips de estilo: puedes incluir tonalidades suaves como el lila en tu look con prendas como un vestido boho chic (según el código de vestimenta de la celebración y tu estilo) o un top básico que puedas llevar con una prenda statement, como blazer o chaqueta. Los accesorios en tonos violetas añaden un aire elegante y místico, como pañuelos satinados o accesorios para el cabello.

Verde: salud y equilibrio

El verde simboliza bienestar, renovación y equilibrio. Es perfecto si tu intención es mantener una vida saludable y armoniosa en todos los sentidos.

El verde se relaciona con bienestar, renovación y equilibrio, ideal para atraer salud y armonía. Foto: Zara, Julio, Mango

Tip de estilo: el color verde es uno de los favoritos de la temporada festiva. El verde bosque es sofisticado, mientras que los tonos medios aportan frescura al look. Puedes lucir un suéter o una blusa en verde oscuro (bosque, olivo) si quieres deslumbrar con elegancia y llevar accesorios dorados o en tonos tierra. Los verdes más vibrantes lucirán hermosos en complementos como pañuelo, bolso o zapatos. Para las románticas, el verde menta es la elección ideal, se puede lucir en un vestido vaporoso o blusa con caída fluida.

Elegir el color del outfit para Año Nuevo no solo tiene un significado simbólico, sino que también puede ayudarte a conectar con tus metas y deseos de manera consciente. Combinar color, textura y accesorios te permite reflejar tu estilo personal mientras envías la energía correcta para recibir el año con confianza y alegría.

