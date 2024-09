Aislinn Derbez asistió al desfile de Fendi en la Semana de la Moda de Milán (Milan Fashion Week) —que se celebra entre el 17 y el 23 de septiembre—, donde deslumbró con piezas hermosas de la marca de lujo italiana.

Sus botas hasta el muslo destacaron, como una propuesta tan elegante como atrevida para lucir en la temporada otoño-invierno. ¿Cómo llevar este tipo de calzado? La actriz mexicana muestra su fórmula de estilo.

Así se llevan las botas hasta el muslo en otoño 2024

En las historias de Instagram de Fendi, el look de Aislinn Derbez se encontraba entre las fotografías de las actrices Song Hye Kyo y Shailene Woodley. La actriz mexicana asistió a la presentación de su colección primavera-verano 2025 con un outfit sofisticado y sensual a la vez.

En su look, destaca su calzado otoñal. Se trata de unas botas altas hasta el muslo, conocidas como over the knee (sobre las rodillas), ideales para vestir en las temporadas de frío con piezas cortas, como minifaldas, minivestidos y shorts.

Aislinn las lleva con un minivestido de lana ceñido, con cuello alto y mangas largas que aportan una gran dosis de elegancia. Este diseño de Fendi tiene un bonito detalle de capas en colores amarillo y beige, tonos que resaltan con el morado oscuro del vestido. Aunque la actriz prefirió llevar su outfit sin medias, también se podrían añadir.

Foto: Instagram @aislinnderbez

Leer también: Loreto Peralta muestra cómo llevar botas vaqueras rojas

Las botas de Fendi

La caña de las botas que luce Aislinn cubren el tacón, estilo polaina, un elemento que volveremos a ver con fuerza este año. Además, tienen una delicada correa con la firma FF característica de la marca en dorado y un hermoso pespunteado que adorna el calzado.

“La correa FF a la altura de la rodilla está acabada con macropespuntes Selleria tono sobre tono hechos a mano, un emblema de la exquisita elaboración Selleria, transmitida por los artesanos de Fendi desde 1925”, detallan en la web de la casa de moda.

Foto: Instagram @aislinnderbez

El modelo de estas botas hasta el muslo se puede conseguir en tonos en tendencia de este otoño: borgoña y verde olivo. De esta manera, nos invitan a llevar calzado en estas tonalidades (puede ser de tu marca favorita).

En esta silueta destaca la puntera cuadrada, una forma que estaremos viendo mucho los próximos meses en todo tipo de zapatos.

¿Cuánto cuestan estas botas Fendi? En el sitio oficial de la marca indican un precio de $66,900 pesos.

Foto: Fendi

¿Te gustaría llevar botas altas con minivestido ceñido como Aislinn Derbez?

Leer también: ¿Cuánto cuestan los tenis "Aguas frescas" de Puma?