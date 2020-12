Aunque envejecer no tiene nada de malo y es un hecho que si llevas una vida saludable y le das a tu piel y cuerpo los cuidados que necesita, conforme pasen los años conservarás tu belleza y el plus es que irás acumulando sabiduría, lo cual te hará una mujer guapa y poderosa.

Sin embargo, algo que no se puede negar es el hecho de que la gravedad inevitablemente hará de las suyas y ciertas zonas ya no se conservarán como en tus veintes, pero tranquila porque para eso nos tienes a nosotras.

Una de las condiciones que se acentúan conforme avanza la edad es el párpado caído, el cual puede dar la sensación de tener más años, así que aquí te vamos a contar cómo combatirlo incluso después de los 40 años.

Pestañas Bambi

Este truco no importa la edad que tengas, pero si ya rebasaste los 40 será el más valioso para ti. Un abanico grande de pestañas creará un efecto de una mirada profunda y ojos grandes, esto a su vez contraresta el párpado caído. Si no tienes pestañas tan largas siempre puedes recurrir a las postizas, el tip es que no sean demasiado XL y que de preferencia las recortes para que quedan más largas las de las esquinas.





Sombra por lo alto

Otro tip que por cierto usa Jennifer Aniston es maquillar tus párpados con sombras y elevar la línea de estas para así hacer que tu ojo se vea más grande, abrir la mirada y despedirte del párpado caído.



Delineador blanco

Al parecer esta herramienta de maquillaje sigue tomando mucha fuerza y ya es más común verla en las pasarelas, así que puedes valerte de esta para combatir el párpado caído, lo único que deberás hacer es por una capa por encima de las pestañas superiores, esto le dará un efecto más grande a tus ojos.

Asegúrate de difuminarlo bien para que no parezca una plasta y crees un efecto no deseado.