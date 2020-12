La cena navideña se encuentra a unas horas y aunque todos en estos días hemos estado buscando la perfección en cualquier detalle, es casi seguro que nuestro look haya sido de las últimas cosas que perfeccionamos.

Entre la comida, la limpieza, la decoración y los regalos, dejar nuestro outfit para último momento es algo que hasta a las que más saben de moda les puede pasar. Incluso, esta acción puede incluirse en el libro de los “fashion dramas” más conocidos. Pero aunque puede parecer una misión imposible, lograr un look que robe las miradas y te coloque entre las mejores vestidas de esta Navidad es posible.

Así que si lo que quieres es dejar bien claro que en la cena navideña tú eres la que lleva las mejores tendencias, no te puedes perder estos fashion tip que puedes usar en la cena, pues estos colores son la mejor opción para mujeres morenas.



Foto: Instagram @arianagrande

Blanco

El blanco es por excelencia uno de los mejores colores para lucir en la cena navideña, en un día donde toda la familia se reúne, este tono te pondrá en la mira por las razones correctas.

Desde un vestido corto hasta trajes sastres… hay un abanico enorme de posibilidades para usar blanco en una cena navideña, incluso, puedes hacer el match con alguna prenda que ya tengas en tu armario.

Fashion Tip: Si quieres algo muy girly y formal date una vuelta en el Instagram de Ariana Grande, pues aunque ella se nos adelantó en su videoclip “Positions”, aquí hay buenas ideas para llevar el blanco al máximo nivel.



Baby Pink

El baby pink es una de las opciones más románticas para la cena de navidad, además de ser un color muy girly con el que puedes crear combinaciones llenas de glamour y sofisticación.

Lleva este color al máximo nivel usando conjuntos que le den un aire noventero a tu look usando tendencias como la biker jacket y las faldas rectas, con esta combinación seguro agregas puntos extra a tu outfit.

Fashion Tip: Este look con vibras noventeras de Danna Paola es ideal para llevar al máximo nivel este color.



Rojo

El rojo es un color que siempre está presente en estas fechas y aunque lo vemos en muchos lados, cuando lo llevamos en nuestras prendas hay que pensar la manera perfecta de usar uno de los colores más típicos de la Navidad sin caer en algún cliché navideños.

Fashion Tips: Evita combinar este color con cualquier tono de verde y apuesta por tonos como el amarillo, café, nude o blanco para que no vayas completamente uniformada. Emily Ratajkowski lleva este color y siempre luce muy bien.



Amarillo

No por nada lo hemos visto en diferentes atuendos de modelos y películas, el amarillo es el aliado de las morenas. Pues es un color llamativo, que lamentablemente muchas prefieren evitarlo, pues lo consideran un tono muy desafiante que solo llevan las mujeres atrevidas.

Aunque el amarillo es un tono demasidado llamativo, puedes usar sus variantes en tonos dorados para verte con mucho estilo.

Fashion Tip: El amarillo en sí es un color que puede sacar de contexto a cualquiera, pero trata de jugar con la textura de las telas con las que usarás en tu look. Toma en cuenta los looks de Ana Brenda Contreras que, aunque ella usa amarillo, no sobrecarga su maquillaje.



Azul rey

El color azul es un color muy representativo de la temporada de invierno 2020, debido a que crea un bonito contraste. Sin embargo, es importante recordar que la tonalidad que le va de maravilla a las morenas es el color azul cobalto o rey. Este tono es un básico que puedes mezclar con tonos tierra y texturas que puedes llevar al máximo nivel.

Fashion Tip: Eiza Gonzalez es una de las mexicanas que siempre mezcla prendas muy básicas y las luce con mucho estilo. Así que toma nota cómo ella juega con las texturas para crear un look donde combines colores tierra, el negro y el azul.